Battalgazi Belediye Başaknı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkinde oluşturulan güvenlik noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik güçleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu. Güvenlik güçlerinin kutsal bir görev yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, “Sizler bizim hem can, hem de mal güvenliğimiz açısından bizim için önemlisiniz. Göreviniz kutsal, sizleri tebrik ediyorum. Yakından da takip ediyorum. Allah sizi, ailenizi ve çocuğunuzu bağışlasın. Sizleri de ailenize ve millete bağışlasın" dedi. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Başkan Gürkan, “Malatya hakikaten huzurlu bir şehir, huzurumuz bozulmasın istiyoruz. Huzurumuz devam etsin istiyoruz. Sizler görevinizde 7 gün 24 saat Malatya’nın asayişi için çalışıyorsunuz. Gayret gösteriyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizin yaptığınız çalışmalarda tarafımızdan takip ediliyor. Yapmış olduğunuz fedakarlık sadece bir maişet kaynağı itibariyle değerlendirilmesi doğru değil. Biz, sizin gönlünüzde, yüreğinizde, vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerinizin devamını diliyoruz. Bizler her zaman güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız. Çünkü sizler olmasanız, bizler bu şekilde huzur ve güvende olamayız. Memleketimize yaptığınız hizmetten dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Allah kolaylık versin" diye konuştu.

HABER MERKEZİ