17 Şubat 2017 Cuma

Başkan Eser hemşehrileri ile bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Türk Harb-İş Sendikası tarafından Ankara’da düzenlenen toplantıda Darendeli ve Malatyalı hemşehrileri ile bir araya geldi.

17 Şubat 2017 Cuma 13:15
Başkan Eser hemşehrileri ile bir araya geldi

  Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Darendeli Bayram Bozal tarafından sendikanın Ankara Kızılay semtindeki genel merkezinde düzenlenen toplantıya, Malatya eski Valisi ve eski milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Merkez valisi Adnan Yılmaz, Darendeli Emekli Vali Ali Kolat, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile Ankara Darendeliler Derneği Başkanı Şevket Soylu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

  Toplantıda konuşan, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, düzenlenen toplantıdan dolayı sendika başkanı Bayram Bozal’a teşekkür ederek, “Her ay düzenlenen bu toplantıda hemşehrilerimiz hasret giderdiği gibi Malatya ve Malatyalıların daha çok kaynaşmasına da vesile oluyor” diye konuştu.

İHA
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