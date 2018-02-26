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BAŞBAKAN MALATYALILARLA BULUŞTU

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi için Malatya’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen mitingde Malatyalılara seslendi.

BAŞBAKAN MALATYALILARLA BULUŞTU

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi için Malatya’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen mitingde Malatyalılara seslendi.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 11:12
BAŞBAKAN MALATYALILARLA BULUŞTU

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, 6. Olağan İl Kongresi için Malatya’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesi binlerce Malatyalıya seslendi. Kanalboyu Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen mitingde Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya milletvekilleri Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları katıldı.

Başbakan Yıldırım, “Malatya bu kutlu yolculuğa çıkarken hep bizimle beraber oldu. 2002’de yüzde 50’yle desteklediniz, 2015’e geldiğimizde yüzde 70’e yaklaştınız. Çünkü siz Malatyalısınız.”

YARINIMIZ BUGÜNDEN İYİ OLACAK

Güzel günleri hep beraber yaşayacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, “Askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin’de destan yazıyorlar. Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazıyorlar,Doğu’da, Güneydoğu’da terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şahadet şerbetini içen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizehayırlı uzun ömürler diliyoruz. İnşallah yarınımız, bugünden daha iyi olacak. Hiç endişeniz olmasın. İyi yolda, güzel günleri hep beraber yaşayacağız” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Yeni Malatyasapor Başkanı Adil Gevrek, Başbakan Binali Yıldırım’a 24 numaralı “Binali Yıldırım” isminin yazılı olduğu bir Malatyaspor forması hediye etti. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
AK PARTİ MALATYA İL TEŞKİLATI6. Olağan İl KongresiMalatyaBaşbakan Binali Yıldırım
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