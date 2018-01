BAŞBAKAN DA KATILACAK

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı Olağan Genel Kongresi’nin duyurusunu yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti İl Binası Toplantı Salonu’nda yapılan basın açıklamasına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, 13 ilçenin ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, meclis üyeleri ve bazı partililer de izleyici olarak katıldı.

Basın açıklamasını AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. Kahtalı, 14 Ağustos 2001 tarihinde ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktıkları bu yolda hem partileri hem de Hükumet icraatları olarak Cumhuriyet tarihinde daima ilklerin partisi olduklarını söyledi.

AK PARTİ'NİN KADERİ ÜLKEMİZİN KADERİYLE AYNI

İl Başkanlığında 3. yılını tamamladıklarını belirten Başkan Kahtalı, “AK Parti’nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti'nin kaderi ülkemizin kaderiyle aynıdır. Biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, milletimizden aldığımız büyük destek vardır. Kurulduğu günden beri AK Parti Malatya İl Başkanlığı çatısı altında hizmet veren, emek sarf eden, ülkesi milleti ve davası için fedakârca mücadele yürüten tüm İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarına her kademede görev almış arkadaşlarıma ve Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ederim. Bugün itibariyle 18 Ocak 2015 günü Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’den almış olduğumuz İl Başkanlığı görevinde 3. yılımızı tamamlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

MİTİNGLER YAPTIK

Başkanlık süresince çalışmalarından bahseden Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“2015 yılında devraldığımız bu ağır sorumluluğun bilincinde birçok çalışma yaptık ve hepsini de sizlerle paylaştık. Başta Teşkilat çalışmaları ve seçim çalışmalarımız olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan birkaçını da tekrardan hatırlatmak isterim. Yaklaşık 97 bin olan üye kaydımızı 3 sene zarfında 107 bin rakamlarına ulaştırdık; bu rakamları özellikle söylemek istiyorum, çünkü biz gece gündüz demeden kapı kapı gezerek üye olmak isteyenleri partimize üye yapıyoruz. Hükumet çalışmalarımız hakkında hem üyelerimizi hem vatandaşlarımızı bilgilendiriyor hem de kendileriyle sürekli irtibat halinde kalıyoruz. 3 yıllık İl Başkanlığım sürecinde 2 defa Başbakanımıza 4 kez de Cumhurbaşkanımıza mitingler yaptık. Gerek katılım noktasında gerekse de heyecan anlamında şehrimizin tarihine not düşülen bu mitingler ile hemşerilerimiz dosta düşmana karşı bir kez daha tarafını belli etmiş ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamıştır. 13 ilçe kongremizin tamamını gerçekleştirdik. Önceden ataması yapılmış kongresi yapılmamış ilçelerimizin de kongresini yaparak delegelerimizin güvenoyunu alarak ilçe Başkanlarımıza görevlerini ve sorumluluklarını teslim ettik.”

İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Başkan Kahtalı, “Her sene Ekonomi İşleri Başkanlığımızca düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri programlarını gerçekleştirerek raporları Genel Merkezimize sunduk. Düzenli olarak her ay İlçe Danışma Meclisi toplantılarımızı gerçekleştirdik. Aylık olarak milletvekillerimizle, Meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ilimizle yapılacak çalışmaları gerekli bakanlıklara, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza iletmek için İstişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. 9 Eylül’de Hekimhan ve Yazıhan’dan başlattığımız 6. Olağan Kongre sürecimizi 30 Aralık’ta Yeşilyurt İlçe Kongremizle tamamlamış bulunmaktayız” ifadelerinde bulundu.

YENİLİK DEMEK BAYRAK YARIŞI DEMEK

Ülkede daha büyük sevinçleri hep birlikte yaşatacaklarını belirten Başkan Kahtalı, “6. Olağan İl Kongremizi de 24 Şubat Cumartesi günü Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. AK Parti’de her kongre heyecan demek, yenilik demek coşku demek bayrak yarışı demektir. Heyecanımızı yitirmeden, coşkumuzu kaybetmeden kibre gurura böbürlenmeye asla kapılmadan Malatya’mızın her bireyini kardeşimiz görerek, şehrimizi daha da büyütecek, daha iyi yerlere gelmesini, kalkınmasını, halkımızın mutlu olması anlamında çalışmalarımıza devam edecek ve ülkemize daha büyük sevinçleri hep birlikte yaşatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde mevcut sorunları aşarak memleketimizin her sorununa çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

