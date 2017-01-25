Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı’nda açıklamalarda bulundu. Programın detaylarını paylaşan Yıldırım, "Esas itibarıyle iki şekilde anlatabiliriz. Bir üretime destek var, iki hizmet sektöründe faaliyet gösteren özellikle çağrı merkezi kurulması, veri merkezi kurulması. Bu iki hizmet sektörüne ayrıcalıklı destek var. Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İstenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız, devlet parasını verecek, yatırımcı, girişimci böyle bir hizmeti alacak. Ayrıca yatırım için yer üreteceğiz. Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere yatırım desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, programın ayrıntılarını anlatırken, söz konusu toplantıya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23 ilin valisi, milletvekilleri ve gazetelerin ekonomi müdürleri de katıldı.



5 AYRI MERKEZDE 23 İLDE UYGULANACAK

Cazibe Merkezleri Programıyla, uygulama kapsamındaki illerin refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, üretim ve ihracata yeni bir ivme kazandırılacak. Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasında, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van yer alıyor. Program, danışmanlık hizmeti desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, bina yapımı desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesisi taşıma desteği, çağrı merkezi yatırım desteği, veri merkezi yatırım ve enerji desteğinden oluşuyor. Başvuruların değerlendirilmesinde öncelik kriterleri, yüksek istihdam sağlayan, ithal ikamesi sağlayacak ürün üreten, ihracat potansiyeli olan, ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyen nitelikte, Ar-Ge ve yenilik içeren, yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanan yatırımlar ve tecrübeli ve kurumsal kapasitesi yüksek yatırımcılar desteklerden öncelikli olarak faydalanacak. İmalat sanayi yatırımları, asgari sabit yatırım tutarı 2 milyon TL ve asgari istihdam 30 kişi, çağrı merkezi yatırımları asgari istihdamı 200 kişi ve hizmet sözleşmesinin yapılmış olması, veri merkezleri yatırımları asgari beyaz alan 5 bin metrekare ve asgari standart TIER-, üretim tesisi taşıma asgari istihdam taahhüdü 200 kişi ve son iki yılda üretim faaliyetinin sürdürülmüş olması, yatırım kredileri asgari öz kaynak oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Başvuru formlarına www.kalkinma.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

İHA