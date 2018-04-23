Bakanlık Sayısı Düşüyor

Erken seçim kararının alınması ile birlikte, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum düzenlemeleri konusundaki yol haritasında da değişikliğe gidildi. Meclisin seçim sebebiyle ara vereceğini dikkate alan AK Parti, özellikle 24 Haziran seçimlerinin tamamlanması ile hemen yürürlüğe girmesi gereken yeni hükûmet sistemine ilişkin düzenlemeler için yetki kararnamesi hazırlıyor.

MECLİSE GİDECEK

Başbakanlık Müsteşarlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı bürokratları ile AK Parti hukukçuların katıldığı toplantılarda geçen haftadan beri yetki kararnamesi ile yapılacak uyum düzenlemelerinin teknik hazırlıkları yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ilişkin zorunlu düzenlemelerin KHK ile yapılması için Bakanlar Kurulu, Meclisten yetki isteyecek. Bu durumda 24 Haziran’dan hemen sonra yürürlüğe girmesi zorunlu olan ‘yürütme ile ilgili’ uyum düzenlemeleri, seçim öncesi KHK yolu ile yapılacak. Bu düzenlemeler, 24 Haziran sonrası Başbakanlık kurumu tamamen ortadan kalkacağı ve Bakanlar Kurulunun yapısı değişeceği için, mevcut mevzuatta bu konuyla ilgili çok sayıda hükmün ayıklanmasını içerecek. Hükûmetin alacağı yetki kararnamesinin süresinin 24 Haziran’a kadar olacak süreyi kapsayacağı belirtiliyor. Yetki kararnamesine ilişkin kanun tasarısının önümüzdeki hafta Meclise gideceği öğrenildi.

AK Parti kurmayları, hükümetin alacağı yetki kararnamesinin, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lardan farklı olduğuna dikkat çekerek, “Geçmişte de hükûmetler yetki kararnamesi alarak acil işlerle ilgili düzenlemeler yaptı. Bunun OHAL KHK’ları ile ilgisi yok” dedi.

AK Parti Hükûmeti, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde de Meclisten çıkardığı yetki kararnamesi ile devlet bakanlıklarının kaldırılması ve diğer icracı bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik KHK çıkarmıştı. O dönemdeki yetki kararnamesinin süresi 6 ayla sınırlandırılmıştı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYISI KALKACAK

24 Haziran seçimleri ile birlikte Hükûmetin kuruluşu, bakanlıkların oluşumu ve atamalar konusunda arka arkaya çok sayıda cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak. AK Parti kurmayları, yeni yürütme yapısının cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacağını belirterek, özellikle bakanlık sayısının 21’den 14’e düşürülmesi, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı kurumların lağvedilmesi gibi yeni hükûmet sistemini ilgilendiren tüm düzenlemelerin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacağını söyledi. Hâlen 5 olan Başbakan Yardımcısı sayısı ise cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte otomatikman ortadan kalkmış olacak.

Öte yandan tüm bunlar, özellikle 19 yıl aradan sonra Malatya’ya verilen ve sevinçle karşılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bundan sonraki vehametinin ne olacağını merak konusu etti.

TÜRKAN YILDIZ - İHA - Busabah Gazetesi