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Bakanın bu müjdesi ilgilileri sevindirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un performans sitemiyle alakalı “Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız” sözlerini değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya İl Başkanı Kenan Akdoğan, bu sistemin kaldırılması ile ilgili sürekli açıklama yapan, kaygılarını dile getiren herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Bakanın bu müjdesi ilgilileri sevindirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un performans sitemiyle alakalı “Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız” sözlerini değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya İl Başkanı Kenan Akdoğan, bu sistemin kaldırılması ile ilgili sürekli açıklama yapan, kaygılarını dile getiren herkesi sevindirdiğini ifade etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:32
Bakanın bu müjdesi ilgilileri sevindirdi

Eğitimcilerin her fırsatta tepki gösterdiği performans siteminde bir değişiklik olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, performans sitemiyle alakalı konuşarak, “Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" dedi. Bakan Selçuk’un bu açıklamasını değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya İl Başkanı Kenan Akdoğan, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, ‘Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız’ açıklamasının baştan beri öğretmen performans sistemine karşı çıkan, bu sistemin kaldırılması ile ilgili sürekli açıklama yapan, kaygılarını dile getiren herkesi sevindirdiğini dile getiren Başkan Akdoğan, bu sitemin baştan beri sakat bir sistem olduğunu belirttiklerini söyledi.

BU SİTEME KARŞI ÇIKTIK

Bu sistemle ilgili taleplerini ilettiklerini kaydeden Başkan Akdoğan, “Eğitime ve öğretime hiçbir katkısı olmayan, tam aksine çalışma barışını ve huzurunu bozan, objektiflikten uzak bir sistem olan öğretmen performans değerlendirme sistemine karşı çıktık ve bu sistemin uygulanmamasını talep ettik. Bu taleplerimizin eğitimin en tepesindeki kişiden karşılık bulması da eğitime kayıtsız kalınmadığının göstergesidir. Yeni Bakanımızın ilk icraatlarına öğretmeni huzursuz eden öğretmen şikayet hattı olan 147 ve yine öğretmen performans sistemini kaldırmakla başlayacak olması öğretmen camiasında olumlu karşılık bulmuş, eğitim konusunda öğretmenlerimizin daha umutlu olmasını sağlamıştır. Bu yapılacak çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 22.07.2018 12:49
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Eksen Eğitim Sen Malatya Il Başkanı Kenan AkdoğanPerformans SistemiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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