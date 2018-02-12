Bakan Tüfenkci: “Ülkemizde daha çok Çinli yatırımcı görmek istiyoruz” 

Bakan Tüfenkci, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İpekyolu girişiminin birbiri ile örtüştüğünü belirtti, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği kapsamının son yıllarda hem siyasi hem de ekonomik alanda önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.



Özellikle Çin ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini dile getiren Tüfenkci, "İlişkilerin ekonomik boyutuna baktığımızda, son yıllarda Türkiye ve Çin'in hızlı ekonomik kalkınması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz" dedi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 27 milyar dolar civarında olduğunu, ancak bu ticaretin daha da artmasını istediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

"Bu noktada, gümrük idarelerine güvenli ticareti kolaylaştırmak konusunda büyük rol düşmektedir."

İki ülke arasında 2002 yılında imzalanan Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasını hatırlatan Bakan Tüfenkci, "İki ülke gümrük idareleri arasında iş birliği açısından önem arz eden ülkemiz ile Çin Gümrük İdaresi arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 16 Nisan 2002 tarihinde imzalanmış, anlaşmanın revizyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından 11 Haziran 2014 tarihinde Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nı müteakip imzalanmıştır" diye konuştu.



Çin'den hafif sanayi ürünleri isteği

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ise Türkiye’nin İpekyolu girişimine sıcak baktıklarını belirtti, Kervansaray Projesine de destek vereceklerini söyledi.

Çin’de önümüzdeki aylarda bir ithalat fuarı yapılacağına dikkati çeken Yu Guangzhou, "Çin Cumhurbaşkanının söylediği gibi, biz bu ülkenin kapılarının daha çok açılmasını istiyoruz ve bu nedenle bir ithalat fuarı yapacağız. Türkiye’nin hafif sanayi ürünlerini daha çok Çin’e getirmesini istiyoruz. Konferansı düzenleme nedenlerimizden biri de ticareti geliştirmek" dedi.

Fikri mülkiyet hakları konusunda iki ülke arasında gelişme sağlanabileceğine dikkati çeken Yu Guangzhou, ürünlerin denetiminin de daha hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi.

Yu Guangzhou, Çin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi ve ilgili kurumlardaki iş birliğinin daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Yu Guangzhou’ye Malatya kayısısı hediye etti.busabahmalatya.com

