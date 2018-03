BAKAN TÜFENKCİ PARİS'TE

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Paris’e geldi. Bakan Tüfenkci ve beraberindeki heyet, ilk olarak tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı olan Rungis Uluslararası Pazarı'nı gezdi. Et, balık, süt ürünleri, sebze-meyve, kesme çiçek reyonlarını tek tek gezen Bakan Tüfenkci’ye pazarın Uluslararası İlişkiler Müdürü Bertrand Ambroise eşlik etti. Ambroise, Tüfenkci'ye toplam 232 hektar üzerine kurulu olan pazar hakkında detaylı bilgi aktardı. Bakan Tüfenkci, ziyaretin sonunda Ambroise'a Malatya kayısısı hediye etti.



Bakan Tüfenkci, Fransız Bakan Travert ile görüştü

Bakan Tüfenkci, pazar ziyaretinin ardından Fransa Gıda ve Tarım Bakanı Stephane Travert ile bir araya geldi. Fransa Gıda ve Tarım Bakanlığındaki görüşmede iki ülkenin heyetleri de yer aldı. Görüşmede Rungis Uluslararası Pazarı'na gerçekleştirilen ziyaretin son derece verimli geçtiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, görüşmelerinin Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini ileri seviyeye taşımak açısından faydalı olacağını kaydederek şunları söyledi:

“Türkiye ile Fransa köklü tarihi ilişkilere sahip iki ülkedir. Ticari ve ekonomik açıdan da önemli ortaklığı bulunan iki ülke olarak ilişkilerimizin istikrarlı şekilde sürmesi ülkelerimizin refahı açısından memnuniyet vericidir. Fransa, ülkemizin ithalat ve ihracatında ön sıralarda yer almakta olup, önemli bir ticari ortaklığımız bulunmaktadır. Gelecek dönemde karşılıklı işbirliğinin geliştirilerek mevcut ticaret hacmimizi daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum.”



“Mevzuatımız AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyum içerisindedir”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine değinen Bakan Tüfenkci, AB’nin Türkiye için en önemli ekonomik ortak olduğunu hatırlattı. Tüfenkci, Türkiye’nin AB ile arasında tesis edilen Gümrük Birliği’nin Türkiye açısından Avrupa pazarı ile entegrasyonunda önemli rol oynadığını dile getirerek, “Türk Gümrük İdaresi olarak mevzuatımız AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyum içerisindedir. AB mevzuatına uyumlu bir şekilde yasal ticaretin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca ülkemiz ile Fransız Gümrük İdaresi arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve olumlu şekilde seyrettiğini de memnuniyetle ifade etmek isterim” diye konuştu.

Ziyaretin Türkiye açısından önemine değinen Tüfenkci, "Toptancı hallerinin kurulması ve işletilmesine yönelik yeni bir model oluşturulmasını öngörmekteyiz" dedi. Tüfenkci, ülkede hallerde ağırlıklı olarak sebze-meyve satıldığını hatırlatarak, öngörülen toptancı hal modelinde sebze ve meyveler ile birlikte et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkilerinin de alınıp satılmasının hedeflendiğini kaydetti. Hallerde laboratuvar, müzayede alanı, tasnifleme, ambalajlama tesisleri ile soğuk hava depolarının olmasını planladıklarını söyleyen Tüfenkci, finansman modeli olarak ise toptancı hallerinin meslek kuruluşları ile bu meslek kuruluşlarına bağlı oda ve borsaların, meslek mensuplarının üyesi olduğu dernek ve federasyonların, kooperatiflerin, üretici kooperatiflerinin ve diğer gerçek ve tüzel kişiliklerin de pay sahibi olduğu, alanında uzman kişilerce yönetilen şirketler tarafından kurulması ve toptancı hal kuruluşunun bu şirketlerce finanse edilmesini öngörmekte olduklarını bildirdi. Bakan Tüfenkci, bu süreçte sadece toptancı hallerinin modernizasyonunun yeterli olmayacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zincirin tüm halkalarını sağlam şekilde tamamlamamız gerektiğinin farkındayız. Bu itibarla, toptancı hallerinin modernizasyonu ile beraber pazarlama kanallarının kısaltılması, ürünlerin ambalajlanması, taşınması ve depolanmasına yönelik standartların uygulamaya alınması, ürün zayiatının en aza indirilmesi ve piyasanın elektronik ortamda takibi gibi konularda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. İnanıyorum ki, ziyaret ve görüşmelerimiz vesilesiyle edinmiş olduğumuz bilgiler çalışmalarımız açısından sayısız faydalar sağlayacak ve yol gösterici nitelikte olacaktır. Kurumlarımız arasındaki mevcut işbirliğinin gelecek dönemde gelişerek artacağına inanıyorum.”

Bakan Tüfenkci, Türkiye ve Fransa’nın mevcut tarım ve gıda sektörü potansiyeli kapsamında iki ülke arasında tarımsal ürün ticaretinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, aynı zamanda yatırımların geliştirilerek işbirliği imkânlarının artırılmasının son derece önemli olduğu kanaatinde olduğunu belirtti. Bakan Tüfenkci, hayvancılık alanında Türkiye’de sığır sperması üretim faaliyetleri bulunan merkezlere yönelik çalışmalarla sperma ithalatı ve embriyo konusunda teknoloji transferi ve karşılıklı teknik personeli işbirliği hususlarında çalışmalar yapılabileceğini vurguladı.



Lavanta ve yağlık gül üretiminde işbirliği önerisi

Fransa’nın tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve bu ürünlerden mamul madde elde etme konusunda önemli deneyime sahip olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Fransa ile bu alanda işbirliği yapmak ve lavanta ile yağlık gül üretimi ve işleme konularında karşılıklı işbirliğini arttırmak yönündeki önerimizi de iletmek isterim. Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde tarımsal kooperatifçiliğin ve coğrafi işaretlemenin bir başlık olarak yer alması; yerelde kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin, merkezde ise ilgili bakanlıkların strateji dokümanlarında somut hedefler konularak Fransa ile özellikle ülkemizde mevcut olan işbirliği kanallarının oluşturulması, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.



Türkiye’de mevcut olan tarımsal amaçlı üretici örgütleri ile Fransa’daki ilgili kuruluşlar arasında teknik işbirliği yollarının sağlanmasının her iki ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Tüfenkci, “Bu alanda işbirliğinin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Ziyaretim öncesi edindiğim bilgiler çerçevesinde, tarımsal çevre konularında herhangi bir ortak çalışma yürütülmemektedir. Buradaki boşluğu doldurmak adına, suların tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla tarım baskısı altındaki su kütlelerinin izlenmesi, Nitrat Direktifi İyi Tarım Uygulamaları Kodunun uygulanması, nitrata hassas bölgeler için eylem planlarının hazırlanması, tarımsal çevre alanında çapraz uyum kurallarının harmonizasyonu, konularının potansiyel işbirliği yapılabilecek alanlar olarak değerlendirilmesini öneriyorum” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com