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Bakan Tüfenkci; İnternette güven damgası protokolünü imzaladık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasayı denetleme noktasında sorumlulukları altındaki ürünleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirterek, “Tüketici dostu olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Bakan Tüfenkci; İnternette güven damgası protokolünü imzaladık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasayı denetleme noktasında sorumlulukları altındaki ürünleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirterek, “Tüketici dostu olmaya devam edeceğiz” dedi. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:32
Bakan Tüfenkci; İnternette güven damgası protokolünü imzaladık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Tüketici Hakları Derneği’nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Eşi Esra Tüfenkci ile birlikte katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, tüketicilerin bilinçlendirilmesinde büyük önemi olan bu tür dernekleri önemsediklerini söyledi. 


Bir yandan ticareti ve ekonomiyi büyütmeyi teşvik ederken diğer taraftan da tüketicilerin sağlıklı bir şekilde ekonomik çıkarlarını korumak adına hızlı ve insan odaklı bir hizmet sunduklarını ifade eden Tüfenkci, 21. yüzyılın esasında dijital ekonominin hakim olacağı bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Bu süreçte özellikle tüketicilerin dijital ekonomiye karşı korunması noktasında da yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Tüfenkci, “Bakanlık olarak elektronik ticaretin pazarlama yöntemleri ve tüketici davranışlarının üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Mevcut ve oluşması muhtemel sorunlar karşısında tüketicileri koruma adına tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda internette güven damgası protokolünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladık ve onu da inşallah Haziran ayında hayata geçirmiş olacağız. Tüketici esasında örgütlendiği zaman piyasaların gelişmesi, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında büyük bir görev ifa ediyor. Piyasaları sizler yönlendiriyorsunuz” şeklinde konuştu. 


Piyasalarda marka oluşturulması ve sağlıklı ürünlerin satılması adına tüketicilerin büyük rol aldığını ifade eden Tüfenkci, ürün güvenliği noktasında da Bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 


2011 yılında Bakanlıklarının denetimindeki ürünlerde güvensizlik endeksinin yüzde 38,6 olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu rakamın 2017 itibariyle binde 35'e indiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunu dile getiren Tüfenkci, “İnşallah piyasayı denetleme noktasında da sorumluluğumuz altındaki ürünleri denetlemeye ve tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl denetimlerimizi arttırdık ve piramit yapıların üzerine gittik. Kamuoyunun bizim denetimler sonrası haberdar olduğu Çiftlik Bank gibi piramit satışların, tüketicileri aldatmasına yönelik eylemleri önleme adına rol aldık ve o dolandırıcıları da cumhuriyet savcılarına şikayet ettik, davaların açılmasını sağladık. Bir takım bu dolandırıcılar da tutuklandılar” diye konuştu. 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciler için hizmete koyduğu ‘Alo 175’ telefon ihbar hattının önemine de değinen Tüfenkci, tüketicilerin herhangi bir konuda şüphe ve şikayetini bu kanal ile kendilerine iletilmesini istedi. Kısa sürede tüm şikayet ve taleplere geri dönüş yapıldığının altını çizen Tüfenkci, reklam kurulu ile de haksız rekabet ve aldatıcı reklamların önüne geçmek için çalıştıklarını ifade etti. 

Son Güncelleme: 14.04.2018 22:35
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Esra TüfenkciTüketici Hakları DerneğiBülent Tüfenkci
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