Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

Bakan Tüfekci'den 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Asla ve asla sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız" dedi. 

Bakan Tüfekci'den 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Asla ve asla sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız" dedi. 

21 Ocak 2018 Pazar 17:00
Bakan Tüfekci'den 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla Doğanşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı. Bakan Tüfenkci, törende Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Güvenlik güçlerimiz inşallah kısa zamanda o bölgeyi terör örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf edip yurda dönerler” dedi.


Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terörle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarına vurgulayarak, 15 Temmuz'dan sonra 'terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız' dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek, nasıl hem şehirde hem kırsalda sonuna kadar mücadele ediyorsak, onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak, yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin, önemli olan bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanımız da ne dediğimizi her fırsatta vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek. Dolayısıyla biz Türkiye'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin adımlarla gideceğiz" diye konuştu.


AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de 81 ili doğalgazla buluşturduğunu, ilçeleri buluşturmayı da sürdürdüğünü dile getiren Tüfenkci, "Hükümetimiz 250 ilçemizi de 20 bin altındaki nüfuslu ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacak projeleri hayata geçirdi. İnşallah bundan sonra adım adım bütün Türkiye'yi doğalgazla buluşturacak projelere hız vereceğiz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bakan TüfekciZeytin Dalı HarekatıDoğanşehirMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"TÜRKİYE’NİN HİÇBİR KÜRT KARDEŞİMİZLE SORUNU OLAMAZ"
"TÜRKİYE’NİN HİÇBİR KÜRT KARDEŞİMİZLE SORUNU OLAMAZ"
TÜFENKCİ: "HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"
TÜFENKCİ: "HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"
MHP'DE ZİYARETÇİ TRAFİĞİ
MHP'DE ZİYARETÇİ TRAFİĞİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim