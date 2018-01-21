Bakan Tüfekci'den 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla Doğanşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı. Bakan Tüfenkci, törende Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Güvenlik güçlerimiz inşallah kısa zamanda o bölgeyi terör örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf edip yurda dönerler” dedi.



Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terörle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarına vurgulayarak, 15 Temmuz'dan sonra 'terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız' dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek, nasıl hem şehirde hem kırsalda sonuna kadar mücadele ediyorsak, onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak, yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin, önemli olan bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanımız da ne dediğimizi her fırsatta vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek. Dolayısıyla biz Türkiye'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin adımlarla gideceğiz" diye konuştu.



AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de 81 ili doğalgazla buluşturduğunu, ilçeleri buluşturmayı da sürdürdüğünü dile getiren Tüfenkci, "Hükümetimiz 250 ilçemizi de 20 bin altındaki nüfuslu ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacak projeleri hayata geçirdi. İnşallah bundan sonra adım adım bütün Türkiye'yi doğalgazla buluşturacak projelere hız vereceğiz" şeklinde konuştu.