BAKAN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi ele geçirebileceğini sananların çok büyük bir hata yaptıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, siyasi parti liderleriyle emniyeti ile yargısıyla, belediyeleri ile bu devletin top yekün kendilerine karşı koruyabileceklerini bunlar akıllarına dahi getirememişlerdi. Türk silahlı kuvvetleri İçindeki namuslu subayların vatansever olabileceklerini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bunlar Şehit Ömer Halisdemir gibi vatan evladının çıkıp kendilerini anlının ortasından vuracağına ihtimal bile vermemişlerdi” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ülkeye de, millete de ihanet ettiğini ifade eden Tüfenkci, “Bu hainlerin darbe girişimi görüntüsü altında sergiledikleri terör Türkiye’nin işgal girişimiydi. Ecdadımız 100 yıl önce hangi Çanakkale’de kanının son damlasına kadar nasıl mücadele ettiyse 15 Temmuz’da da aynı irade ile darbecileri geri püskürttük, devlet ve millet olarak” ifadelerine yer verdi.



15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, “Sadece bu ihaneti gerçekleştirenler değil, onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçiren sahiplerini de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ’cüler ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki, maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boyunu çok aşar” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, bütün saldırılara rağmen 2017 yılın istikrarlı bir yıl olduğunun da alını çizerek, 2018 yılının ekonomik anlamda daha iyi geçeceğini söyledi. Ülke olarak her daim uyanık olmak zorunda olduklarını ifade eden Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sınırlarımızda neler yaşatılmaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Daha önceleri Kuzey Irak'ta yaşayan referandum süreci ve akabinde Türkiye'nin kararlı tutumuyla atılan geri adım. Yine bakın sınırlarımızda sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle 30 bin kişilik sözde sınır güvenliğini koruyacak ordu, esasında terör devletini koruyacak bir ordu noktasında gayretler olduğunu gördük. İnanın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından kararlı duruşuyla bugün geri adım atıldığını görüyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz sınırlarımızı Allah'a hamdolsun koruyacak gücümüz ve irademiz var."



15 Temmuz sürecinden sonra gerek yurt içi, gerekse yurt dışında terör örgütlerine yönelik başarılı bir mücadele sergilendiğini aktaran Tüfenkci, bu mücadelenin ise kararlılıkla süreceğini belirtti.Terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini yok ettiklerini dile getiren Tüfenkci, “Sınırlarımızda Türkiye'ye karşı terör yuvalanmaları varsa, şunu bunu hesaplamadan ülkemizin sınırlarını koruma adına Allah'ın izniyle gereğini de yapacağız. Oraları da terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hiç kimsenin ne toprağında ne toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ile birlikte katıldığı programa, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Müftüsü Ümit Çimen, 15 Temmuz Milli İrade Dernek Başkanı Bilal Uludağ ile davetliler katıldı.

busabahmalatya.com