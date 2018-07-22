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BAKAN DEĞİL GÖREN

Türkiye’nin kanayan yarası eğitim ile ilgili her yıl birçok değişiklik yapılıyor. Bu konuya çözüm arayışı devam ederken, yeni kabinede yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk artık eğitimde iyileşmelere gideceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, “Ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım” dedi. Umut verici bu açıklama, kamuoyunun beklentisini artırdı.

BAKAN DEĞİL GÖREN

Türkiye’nin kanayan yarası eğitim ile ilgili her yıl birçok değişiklik yapılıyor. Bu konuya çözüm arayışı devam ederken, yeni kabinede yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk artık eğitimde iyileşmelere gideceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, “Ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım” dedi. Umut verici bu açıklama, kamuoyunun beklentisini artırdı.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:28
BAKAN DEĞİL GÖREN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada, “En geç 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimiz konusunda bir paylaşımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında asla kural değişmeyecek. Bizim temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım” dedi.

Bakan Selçuk, “Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebali çok çok derinden hissedilmedikçe öğretmenlik mesleğinin yapılabilmesi asla mümkün değil” diyerek, özetle şunları kaydetti:

“BİZ SÜPERMAN DEĞİLİZ”

“Biz asla Süperman değiliz. Bizim bu konudaki Süpermanliğimiz, bu meseleye el koyan herkesin işbirliği ile yapmamız gereken bir iş. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Ama bu sorumluluğun paylaşılması gerektiği konusunda bir idrak ihtiyacımız da var. Biz bir masadaki tuzluğun yerini değiştirerek sistem değiştirdiğimizi söylemeyeceğiz. Masanın tümünü değiştirmekle ilgili olduğumuzu paylaşacağız. Masayı yeniden inşa etmeyi, bir bakan olarak bir görevli olarak bunu yapmayacağız, bunu bu ülkenin bir evladı olarak yapacağız. Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğu konusunda mutabakatımız var. Ama eğitim kısa sürede zarar gören bir kurum, uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Bu biraz sabır gerektiriyor. Bir milli eğitim bakanı kendi dönemi için bir şey yapmaz, gelecek için bir şey yapar.”

“EN GEÇ 2 AY İÇİNDE 3 YILLIK BİR PROGRAM AÇIKLAYACAĞIZ”

“En geç 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacağız” diyen Bakan Selçuk, “Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimiz konusunda bir paylaşımda bulunacağız. 3 yılın sonunda nereye gelmek istediğimiz konusundaki hayalimizi, arzularımızı paylaşma fırsatımız olacak. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında asla kural değişmeyecek. Elbette hatamız, beceremeyeceğimiz, başaramayacağımız şeyler olacak. Bizim temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım. Aklımla, kalbimle görmeye çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek tekrar tekrar vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. Dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak” ifadelerine yer verdi. (İHA-Haber Merkezi) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukSüpermanEğitim
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