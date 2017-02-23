23 Şubat 2017 Perşembe

Bakan Bozdağ, Malatya’ya geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 3 Mart’ta Malatya’ya geleceği öğrenildi. Bakan Bozdağ, bir sempozyuma konuşmacı olarak katılacak ve çeşitli kamu-kurumlarını da ziyaret edecek.

23 Şubat 2017 Perşembe 09:50
Bakan Bozdağ, Malatya’ya geliyor

  Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Mart’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Sisteminin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan ele alınacağı “Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu” konulu sempozyuma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı öğrenildi.

81 VİLAYETTEN 500 GENCİN KATIL
  Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-4 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma farklı disiplinlerden bilim insanları, uzmanlar ve yazarlar bir araya gelecek. Ayrıca 81 vilayetten 500 gencin katılımı ile cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili edinilen bilgilerde, sempozyuma konuşmacı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı öğrenildi. Bozdağ’ın Malatya ziyaretinde çeşitli kamu-kurumlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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