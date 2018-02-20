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BAHÇELİ'DEN İDAM ÇIKIŞI!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarlarına ilişkin idam mesajı vererek, ''Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir'' dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'DEN İDAM ÇIKIŞI!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarlarına ilişkin idam mesajı vererek, ''Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir'' dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 11:17
BAHÇELİ'DEN İDAM ÇIKIŞI!

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
Özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarları duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklemiştir. En rezil, en çarpık suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir. Milletimizin tamamı beddua ile tepki göstermişlerdir. Nasıl ifade edeceğiz? Bir sapığın günahı mı diyelim, bir pedofili vakası mı görelim? Allah için durup sorgulayınız. Tertemiz sabinin gözüne bu şartlar altında nasıl bakacağız, onlara ne anlatacağız? Çocuklarına kastedilmiş bir medeniyetin umutları kırgın, hayalleri kırıktır. Cinsel obje görülen, evlilik yaşı ile ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan milletin hüznü dağlar kadardır. Telafisi aciliyet arzeden bir ahlak görevidir. Bu da bir beka sorunudur. Üstesinden gelinmesi mecburiyettir. Sorumluluklarımız sadece siyasetle kısıtlı görülmemelidir. Durduramıyorsak mutlaka yapılması gereken bir şey eksiktir. Nesillerimizi heba edemeyiz. Gelecekten tasarruf yapamayız. 

Alçaklara, namussuzlara çocuklarımızı asla teslim edecemeyiz. Çocuğa sahip çıkamazsak medeniyetimiz ile övünmeye hakkımız kalmayacaktır. İnsanlığı çoğaltmaktan başka seçeneğimiz yol kalmamıştır. İman, imansızlıktan, ahlak, ahlaksızlıktan korkmayacaktır. Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece demokrasiden bahis açmak imkansızdır. 

FLAŞ 'İDAM' MESAJI

Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süretle tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Şiddet devam etmektedir. Bu selin önüne geçmezsek, meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Türkiye 1990'da imzalamıştır. Zararlı etkilerden istismar ve sömürüden korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
çocuk IstismarıDevlet BahçeliIdamBusabahmalatya
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