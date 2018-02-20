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AVŞAR’DAN DESTEK SÖZÜ

Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’ı ziyaret etti. Başkan Avşar engellilerin ihtiyacı olan her türlü ihtiyacı karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi. 

AVŞAR’DAN DESTEK SÖZÜ

Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’ı ziyaret etti. Başkan Avşar engellilerin ihtiyacı olan her türlü ihtiyacı karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 14:34
AVŞAR’DAN DESTEK SÖZÜ

Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşarı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, İl Başkanı Bülent Avşar'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Bizler Otizm Derneği olarak sorunlarımızı dile getirmek istiyoruz. Sorunlarımıza hak verecek, koşulsuz destek olacağınıza inanıyorum. Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Bizler de dernek olarak bu ailelerde çocuklarının ve yakınlarının bu tür rahatsızlığı olan ailelere yardımcı olmak amacıyla elimizden gelen tüm gücü sergiliyoruz" dedi.

“Elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz”
Ziyaretten duyan memnuniyeti dile getiren Avşar ise “Engellilerin toplumda bütünleşmesi, engelsiz bir hayat sürmesi için tüm yetkililer tarafından çalışmalar yapılmaktadır. En son engelsiz yaşam merkezi adı altında bir kompleks Battalgazi Belediyesi tarafından kurulmakta. Öyle sanıyorum ki bu kompleks Malatya’nın bir çok derdine derman olacaktır. Engelli vatandaşlarımız için kim bir çivi çakıyorsa biz MHP(Milliyetçi Hareket Partisi) olarak her daim destekçisi olacağız. MHP Olarak tüm sorunlarınız, sorunlarımız olarak kabul ediyoruz ve sorunlarınızı en kısa zamanda çözüme kavuşma adına elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.
MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Otizm çocuklarıyla yakinen ilgilenerek onları mutlu etme adına foto çektirdi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin BaydaşMHP Malatya İl Başkanı Bülent AvşarMHP
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