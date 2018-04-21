Avşar Kızılcahamam Toplantısını Değerlendirdi

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Genel merkezimizin Malatya’dan fazlasıyla memnun olduklarını ve akabinde Malatya’dan beklentilerin fazla olduğunu ve bu memnuniyetin kendilerini heyecanlandırdığını açıkladı.



MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kızılcahamam’da İl ve İlçe Başkanlarıyla birlikte MYK toplantısı sonrası bir değerlendirme yaparak, “Öncelikle toplantının verimli geçtiğini belirtmek isterim. Bilge liderimizin toplantıda, seçim startı vererek tüm il ve ilçe başkanlarından başarı beklediklerini açıkladı. ”dedi.



Avşar toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin "Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz açıklaması yaptı.

AVŞAR, BİLGE LİDERİMİZ MALATYA’DAN BAŞARI BEKLEMEKTEDİR.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, toplantı öncesi biraraya geldiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Malatya’dan memnun olduğunu açıklayarak, “Bilge liderimiz ile toplantı öncesi biraraya geldik. Kendilerine Malatya’daki faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Bilge liderimizin Malatya’dan ve tüm teşkilatlarımızdan memnun olması bizleri davamıza daha fazlasıyla kat be kat heyecan katmaktadır. Malatya teşkilatları olarak Bilge liderimize verdiğimiz sözü tutacağız. Ve tüm teşkilatlarımızla birlikte el birliği ile, kol kola , gönül gönüle başarıyı sağlayacağız”dedi.

TEŞKİLATLARDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar , Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ile de biraraya gelerek , Malatya teşkilatları hakkında bilgi verdi. Avşar, “Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın, Malatya’dan memnun olduğunu bildirmiştir. Çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız bu seçimlerde Malatya’dan başarı beklediğini belirtmiştir.”ifadelerini kulllandı.Avşar Kızılcahamam toplantısı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bey ve Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı Öncesi Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtını Ziyaret ettik.

ADAY ADAYLARIMIZIN MÜRACAATLARINI HAFTA İÇİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP’ye gönül veren aday adaylarımızın sürecini YSK’nın resmi açıklamasından sonra, Aday adaylarımızın müracaatlarını bu hafta içi almaya başlayacağız. Yoğun bir müracaatın olacağını biliyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımız başlamıştır. Seçim sürecinde Arge ve Basın anlamında çalışmalarımızı tamamladık. Seçime hazır bir şekilde gireceğimize inancım tamdır. “ifadelerini verdi. bülten-busabahmalatya.com