Panel ’in açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Ağbaba konuşmasında “Hayır” oyu verenlere baskı uygulandığı ile ilgili “Güler misin ağlar mısın? Hayır oyunu, kim savunuyor? Hayır oyunu Mustafa Kemal’in değerlerine bağlı, Cumhuriyeti savunan, Atatürk ilkelerini savunan ve bugün muhalefette olan bir kesim savunuyor. Bu kesimin içersinde sağdaki arkadaşlarımız da var, CHP’li de var, AK Partili de var. Her kesimden arkadaşlarımız var. Allah aşkına, nasıl bir baskı yapabilir bu kesime. Evet oyu verecek arkadaşlar, bizim elimizde bir imkan var. Bize verilen değerler var, o değerler ne? Cumhuriyet değerleri. O değerler, bizi biz olmamızı sağlayan, bizim bugün bu coğrafya da kardeşçe yaşamamızı sağlayan değerler” dedi.

DNA TESTİ YAPACAĞIZ

Ağbaba CHP’li Gürsel Tekin’in Malatya’da yaşayan yeğenin de referandumda 'evet' oyu kullanacağı yönündeki söylemler ile ilgili "Gürsel Tekin, 'benim yeğenim yok' diyor. Her halde DNA testi yapacağız. Yeğeni mi değil mi? Bir grup insan bu kampanyayı yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

Daha sonra panelistler ‘Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim’ ile ilgili katılımcılar bilgiler verdi.

İHA