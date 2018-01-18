ASİLTÜRK ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Asiltürk "Milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi Malatya teşkilatımız, 10 Şubat 2018 günü muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun da katılımı ile 6’ıncı olağan kongresini gerçekleştirecektir" dedi.

Asiltürk, "Bu kongremiz Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde saat 13.00’te yapılacak. 2019 mahalli seçimlerin ve milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi yapılacak kongre sonrası yeni bir kadro olacak. Nasip olursa Saadet Partisi İl teşkilatında 12 yıl görev yaptığım başkanlığı benden daha iyi yapacak bir kardeşimize bırakacağız. Milli görüş çizgisinde bizi temsil edecek bu kongreye bütün Malatyalı kardeşlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. (Bülten)