Asgari Ücretlinin Mutfağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendirdiği bir rapor hazırladı. “Kriz derinleşiyor, mutfaktaki yangın büyüyor” başlığı ile ele alınan raporda asgari ücretlilerin maaşları ile alabilecekleri temel gıda maddelerinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekildi.

Asgari ücretlilerin bin 603 liralık maaşları ile Ağustos 2018’de Ocak 2018’e göre 3 bin adet daha az yumurta, 32 kg daha az pirinç, 16 kg daha az peynir,25 litre daha az süt alabildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kriz en çok vatandaşın mutfağını vurdu. İnsanların en temel ihtiyaçları olan gıda harcamalarında kısıntıya gitmelerine sebep oldu. İğneden ipliğe her şeye yapılan zamlar, açlık sınırının bile altında verilen asgari ücretlileri perişan etti. Çalışanların maaşlarında düzenlemeye gidilmez ise önümüzdeki günlerde krizin çok daha derin etkileri görülmeye başlanacaktır” diye konuştu.

“EKONOMİK KRİZ ETKİSİNİ ARTIRIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba’nın “Kriz derinleşiyor, mutfaktaki yangın büyüyor” raporu şu şekilde:

Ağustos ayı enflasyon verileri son 14 yılın zirvesinde yer alarak yüzde 17.90 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca Merkez Bankası yaptığı son açıklamaya göre yıl sonu enflasyon oranı beklentisi ise yüzde 19.6 olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve sonrasında etkisini giderek hissettiren ekonomik daralma ve en nihayetinde ortaya çıkan ekonomik kriz gündelik yaşamda etkisini artırarak göstermektedir.

Kur krizine bağlı olarak TL değerinde yaşanan hızlı düşüş, halkı gündelik yaşam gereksinimlerinin karşılaması noktasında oldukça zorlamaktadır. Enflasyon oranında görülen yüksek eğilim başta tüketim ürünleri olmak üzere birçok ürüne yeni zamlar yapılmasına yol açmıştır. Asgari geçim ücretinin yoksulluk ve açlık sınır altında kalması, yapılan zamlar ve vergi sisteminde yaşanan adaletsizlikler ülkemiz de çalışan milyonlarca kişiyi daha da zor duruma düşürmektedir.

“AÇLIK SINIRI 2 BİN LİRA”

Döviz kuru karşısında günden eriyen ücretler ve halkın ekonomik alanda gerileyen alım gücü kendini en çok temel besin maddeleri üzerinde etkisini göstermektedir. Gündelik yaşamın pahalılaşması neticesinde ülkemiz de açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan milyonlarca kişinin ‘mutfak masraflarının her geçen gün daha da artmasına ve sofradaki temel besin maddelerinin daha da azalmasına sebep olmaktadır.

Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin son raporlarına göre Ağustos ayı içerisinde açlık sınırı ortalama 2 bin TL sınırına dayanırken, yoksulluk sınırı ise yaklaşık olarak 6 bin TL ve üzeri olarak hesaplanmaktadır.

Aralık ve ağustos ayı içerisinde asgari ücret ile geçinen 4 kişilik bir ailenin mutfağında ki temel besin maddeleri için yaptığı aylık harcamalarda ki değişim ise; et ve et ürünlerinde harcamalar bu yılın aralık ayı içerisinde 560 TL iken son ağustos verilerine göre ortalama 649 TL olmuştur.

ÜRÜN ÜRÜN, SON DURUM

Yumurta harcamaları aralık ayı içerisinde 34 TL iken ağustos ayı içerisinde 46 TL, süt ve yoğurt ürünleri harcamaları aralık ayı içerisinde 315 TL iken ağustos ayı içerisinde 375 TL, peynir ürünleri harcaması aralık ayı içerisinde 82 TL iken ağustos ayı içerisinde 90 TL, zeytin harcaması aralık ayı içerisinde 43 TL iken ağustos ayı içerisinde 47 TL, patates harcaması aralık ayı içerisinde 52 TL iken ağustos ayı içerisinde 70 TL, kuru soğan harcaması aralık ayı içerisinde 7 TL iken ağustos ayı içerisinde 24 TL, taze meyve ve sebze harcaması aralık ayı içerisinde 143 TL iken ağustos ayı içerisinde 175 TL, temel bakliyat harcaması aralık ayı içerisinde 23 TL iken ağustos ayı içerisinde 26 TL, un harcaması aralık ayı içerisinde 24 TL iken ağustos ayı içerisinde 30 TL, ekmek harcaması aralık ayı içerisinde 196 TL iken ağustos ayı içerisinde 235 TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca bir çuval unun fiyatının bir ay içinde yüzde 85’lik artışla 95 liradan 175 liraya çıkarken ekmek fiyatlarına yüzde 30 ile 40 arasında zam yapılacağı dile getirilmektedir. Aralık ve ağustos ayı içerisinde artan harcamalar neticesinde halkın mutfak için yaptığı alım gücü neredeyse yarı yarıya azalmıştır.” (Haber Merkezi)