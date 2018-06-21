“Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak”

Hacı Kalender Parkı önünde gerçekleştirilen Ataköy Mahalle Toplantısı mitinge dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İl Başkanı Enver kiraz ve milletvekili adaylarının katıldığı toplantıda sık sık ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganları atıldı.

“VERGİLERİMİZLE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYORLAR”

Ağbaba yaptığı konuşmada, “Bu seçim sadece siyasi partilerin seçimi değil, bu seçim şimdiye kadar ezilen, yok sayılan, devlet kademelerine alınmayanlarla yani ezilenlerle, mazlumlar ile zalimlerin seçimi olacak. Malatya’da görüyoruz ki bu seçimi demokrasiyi, özgürlüğü, barışı, insan haklarını savunanlar kazanacak. Bu seçimde iki kampanya yapıyoruz. İlki cumhurbaşkanlığı, ikincisi milletvekilliği. 4 Mayıs’ta halkın adayı Muharrem İnce yola çıktı, 100’e yakın miting yaptı. Sevgili Ataköy Mahallesi sakinleri, 24 Haziran da bu seçimi kazanacağız. Yaklaşık 1 aydır yollardayız. AKP milletvekilleri sizlerin cebinden çıkan paralar ile Ramazan ayı boyunca miting ve kampanya yaptılar. Büyükşehir belediyesi her akşam bir ilçede iftar sofrası ve sahur sofrası kurdu. Bizim vergilerimizle Ramazan ayını kullanarak bizim vergilerimizle lüks otellerde propaganda yaptı. Hepimizin adına söylüyorum, bizim cebimizden alarak yaptığınız o harcamalar kul hakkıdır. Bizim vergilerimizle ayakta duran TRT günlük 8 saat AKP Genel Başkanını ve Başbakanı yayınlıyor. Karşımızda haksız ve orantısız kampanya yapan bir AKP var. Biz kendi imkânlarımızla kendi afişlerimizi yaptırıyorken onlar büyükşehir Belediyesinin imkânlarını ve bizim ödediğimiz vergileri kullanıyor” sözlerine yer verdi.

Hiçbir AK Parti milletvekili tek başına afiş asamadığını, bütün afişlerde Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte afişlerin olduğunu belirten Ağbaba, “Çünkü halkın onlara tepkisi var. Gittikleri her yerde istenmiyorlar. Onlar haksızlık yapsalar da, yazın ortasında kömür dağıtsalar da yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Birçok haksızlık var” ifadelerini kullandı.

“CHP İKTİDARINDA ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK”

CHP’nin muhalefette olmasına rağmen vaatlerini yerine getirdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “7 Haziran seçimlerinden önce bir miting yaptık. O mitingde 900 TL olan asgari ücreti bin 500 yapacağız, taşerona kadro vereceğiz dedik. Ve bu vaatlerimizi gerçekleştirdik. Eğer emekliye bin verildiyse bu Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Asgari ücret en az 2 bin 200 TL olacak. Kayısıya alan bazlı destek getireceğiz. Mazotu 3 TL yapacağız. İlaçlardan alınan vergileri düşüreceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz” sözlerine yer verdi.

“O GÜN DE BOYUN EĞMEDİM, YARIN DA BOYUN EĞMEYECEĞİM”

Ağbaba, “2014 yılında ilk kez yerel yönetimlerde cem evlerinin ibadethane yapılmasını sağladık. Türkiye’de bütün CHP belediyeleri cemevlerini yasal ibadethane olarak kabul etti. Cezaevlerinde, çocuk istismarlarında biz varız. Kayısıda, tütünde ben varım. Şeker fabrikasının direnişinde ben vardım. Ve biz diyoruz ki, şeker fabrikalarını tekrar kamulaştıracağız. Özgürlük mücadelesinde biz varız, insan haklarının savunmasında biz varız. Mecliste sesiniz olduk, mücadelede yoldaşınız olduk. Ankara siyasal bilimler fakültesinde polisin saldırılarına karşı hocalarımızın önüne set olduk. Hiçbir AKP baskısına boyun eğmedik. Tayyip Erdoğan’ın bana karşı açmış olduğu suç duyurusundan 11 ay hapis cezası aldım ama yine boyun eğmedim. O gün de boyun eğmedim yarın da boyun eğmeyeceğim. O gün AKP zulmüne karşı durdum yarın da karşısında olacağım. Bu zihniyete teslim olmayacağız. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek boynumuzun borcudur. Bizim iktidarımızda ülkeye barış ve huzur gelecek” şeklinde konuştu. Bülten

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