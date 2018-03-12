Son zamanlarda Malatya’daciddi anlamda artan asayiş olayları hakkında konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, “Zaten ildeki genel güvenlik ile ilgili bir toplantı yapmaya niyetlendik. İnşallah uygun zamanda bunu yapacağız. Ayrıca Hükumetle özel olarak bir Malatya görüşmesi de yapabiliriz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Bakan Tüfenkci'ye Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı eşlik etti.Malatya'nın sorunları konusunda BUSABAH ekibiyle istişare eden Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın gündemini değerlendirdi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapanBUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi MemetUmut Bozkurtoğlu, “BUSABAH gazetesi Doğu ve Güneydoğu'nun en çok satan gazetesi. Size sorunlarımızı Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak rapor halinde sunacağız, nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.

MART SONU, NİSAN BAŞI

“Eski Devlet Hastanesinin yerine yeni Devlet Hastanesi yapılacak. Onun 300 yataklı olması konusunda taleplerde bulunuluyor. Bu anlamda mart ayı içerisinde temelinin atılacağı belirtiliyordu. Oranın son durumu ile ilgili bilgi verir misiniz?” sorusuna cevap veren Bakan Tüfenkci, şu ifadeleri kaydetti:

“Martın sonu, nisan ortasında temelin ihalesi bitmiş olacak. İhale kesinleştikten sonra temeli atılır. Orası 200 yatağa düşmüştü ama bizim girişimlerimizle bu inşallah geri 300 yatağa çıkacak.”

ASAYİŞ OLAYLARI ARTTI

Son zamanlarda ciddi anlamda Malatya’da artan asayiş olayları hakkında konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, “Zaten ildeki genel güvenlik ile ilgili bir toplantı yapmaya niyetlendik. İnşallah uygun zamanda bunu yapacağız. Gerçekten böyle midir, değil midir, uyuşturucu da ne durumdayız, terörde ne durumdayız? Bununla ilgili Hükumetle özel olarak bir Malatya görüşmesi de yapabiliriz” sözlerini kaydetti.

İTİRAZLAR GELİYOR

Cezmi Kartay bölgesinin yer değişimi ve artan asayiş olayları ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise şu ifadeleri kaydetti:

“Biz daha önce bu bölgenin taşınması konusunda birkaç bölge belirledik. Karagöz, Orduzu Çöp Sahası civarı gibi birkaç yerde çalıştık. En son Beylerderesi ve 2. Organize’nin oraya diye bir plan yaptık. Orası da iptal oldu. Ancak her bölgeden inanılmaz bir itiraz geliyor. Ama işin bir ilginç yanı da şu, bir iki şehirde eğlence yerleri dışarıya taşınıyor ve orada o sektör o kadar gelişiyor ki mevcut yerin on katı büyüyor. Esas o zaman Malatya’ya yanlış yapılır diyorlar. Yine o sektördeki insanlarda oradan çıkma adına memnun değiller. Orası hapsolmuş, sıkıştırılmış bir halde. Olayların en çok orada çıktığı, yaralanmanın ve diğer kenti rahatsız eden olayların orada yaşandığının herkes farkında. Ama geçmişe göre de azalmış durumda. Gerçekten kenti etkilemeyecek bir alanı bulmak da çok zor. Bu konuda çok çalışıldı ama belki 5 kilometre ilerideki vatandaş bile tepki koydu. Biraz daha beklemek lazım.”

KAN GÖVDEYİ GÖTÜRMÜYOR

Vali Ali Kaban da konuyla ilgili şunları aktardı:

“Uyuşturucu gibi somut gelişen olayları biliyoruz. İnsan yapısını bir geceden sabaha kadar değiştirme şansımız da yok. Bu anlamda istatistiklerde de Malatya büyükşehir statüsünde olan illerin içerisinde en güvenli şehirlerden birisi. 600 binin üzerinde insanı bir alanda toplamışsanız bunlarda oluşacak.Suçla ilgili olarak bakmanız gereken şey; oluşan suçlar, organize suç mudur? Organize suç varsa o işte ciddi sıkıntı vardır. Bu anlamda söylediğiniz yerlerde şu anda hiçbirinde hiçbir faaliyet olmaması lazım. Üstüne gideceğiz. 600 bin insanın olduğu yerde 400 bin insanı denetlemişiz. 12 Eylül zamanlarında önüne gelene kimlik soruluyordu. Şimdi her vatandaşa sürekli kimlik sormak de olmaz. Bu onları rahatsız eder. Bunu öyle tadında tutmak gerekir. Özellikle organize suçu takip etmek şarttır. Bununla ilgili de tüm takiplerimiz yapılıyor. Ancak burada kan gövdeyi götürüyor gibi şeyler de yok.” TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi