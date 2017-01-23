AGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir restoranda Malatya’daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Anayasa değişikliği ile ilgili bazı yorumlarda bulundu. Bakan Tüfenkci, “Milletvekili arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir Meclis çalışmasını gerçekleştirdik ve Türkiye'nin yarınları için çok önemli olan bir anayasa değişiklik teklifini Meclis olarak kabul ettik. Bu değişiklik artık milletin huzuruna çıkarma aşamasına geldi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra artık söz ve karar milletimizin olacak. Aziz milletimiz bu değişiklik teklifinin milletin önüne gelmesini isteyenleri ve istemeyenleri ibretle izledi ve kararını da buna göre verecektir diye düşünüyorum. Anayasa değişikliği özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada jeopolitik konumu da dikkate alındığında Türkiye'nin geleceği noktasında önemli bir değişiklik olacak. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye’nin güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyayı yöneteceğini ve bu coğrafyada var olacağını artık yediden yetmişe herkes biliyor” diye konuştu.

SAHAYA BAKIN

Bakan Tüfenkci sözlerinin devamında, “Bazı şer güçleri, çeşitli terör örgütleri aracılığıyla Türkiye'ye diz çöktüremeyince ekonomik olarak Türkiye'ye diz çöktürmek için hem yurt dışında hem de yurt içinde bir taarruza geçtiler. Ama Allah'a hamd olsun Türkiye ekonomisi çok güçlü, Türkiye maliyesi almış olduğu tedbirlerle bu kırılganlılıkları yaşamadan dimdik ayakta. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına bakmayın, sahaya bakın. Ekonomimiz dimdik ayakta, insanlarımız işinde gücünde. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle de 2017 yılı yatırım yılı olacak, 2017 yılında ihracatımızı, üretimimizi ve istihdamımızı daha da arttırarak sağ salim yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR

Tüfenkci, idam tartışmalarına da değinerek, “Önümüzde bir referandum süreci var. İdam Türkiye’nin bekası noktasında isteniyor. Türkiye’nin bekası noktasında öncelikle Türkiye’nin güçlü bir yönetime ve güçlü bir iktidara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu anlamda öncelikli olarak anayasa değişikliği var. Bu referandumdan sonra da bu konuda gerekli çalışmalar yapılır ve konu şekillenir diye düşünüyorum” dedi. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasını değerlendiren Tüfenkci, “Trump’tan büyük beklentilerimiz var. Özellikle ABD’nin Ortadoğu politikasının değişmesini istiyoruz. Bu değişimin Amerika’ya da faydası olacak. Bu noktadaki çalışmaları önümüzdeki günlerde görmeyi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

KUZEY ÇEVRE YOLU…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, “Bildiğiniz gibi Kuzey Çevre Yolu yıllardır gündemimizde olan ve Malatyalıların da bir an önce çözülmesini beklediği bir konu. Orada kamulaştırmadan dolayı sıkıntılar vardı ve o sıkıntılar bugüne kadar devam ediyordu. Allah'a hamd olsun o süreci başarıyla tamamlamış olduk. Oranın ihalesi ve yer teslimi yapıldı, şantiyesi kuruldu, kalan kamulaştırma işlemi de başladı. İnşallah Kuzey Çevre Yolu’nu zamanında bitirmiş olacağız ve Malatyalıların hizmetine sunacağız. Erkenek Tüneli inşallah bir ay içerisinde işlemleri tamamlanarak hizmete açılacak. Erkenek Tüneli Malatya'nın önemli limanlara bağlanmasını sağlayan bir tünel. Bu yüzden kısa sürede açılması Malatya için çok önemli” ifadelerini kaydetti.

MALATYA SUSUZ BİR KENT

Sulama projeleri ile ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, Malatya’nın susuz bir kent olduğunu kaydederek, “Malatya, Türkiye ortalamasının çok altında yağış alan bir kent. Malatya ili aynı zamanda bir tarım kenti. Dolayısıyla buradaki ürünlerin yetişmesi için sulama noktasındaki sıkıntıların çözülmesi lazım. Bu noktada Turgut Özal Barajı bitti, sulamayla ilgili çalışmalar da inşallah 2017 ortalarında bitecek. Orada bazı sıkıntılar vardı, o sıkıntıları da aşmış vaziyetteyiz. Yine Recai Kutan Barajı’nın bir bölümünü Mayıs ayı itibariyle sulamaya açacağız. Yoncalı Barajı da yılan hikayesine dönmüştü ama Allah'a hamdolsun orada da fiziki gerçekleştirme yüzde 50'ye yaklaştı. İnşallah o da bittiğinde biz geniş bir alanı suyla buluşturacağız. Malatya’da içme suyu alanında da bir sıkıntı var. Bu anlamda yeni bir içme suyu kaynağına Malatya’nın ihtiyacı var. Belediyemizle birlikte bu konuda çalışıyoruz. İnşallah yeni bir kaynağı daha Malatya kazandıracağız” dedi.

Sağlık alanında Malatya’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Bülent Tüfenkci, “Malatya Devlet Hastanesi’ni Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürdük. Battalgazi'de yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Bunun yanında 200 yatak kapasiteli bir onkoloji hastanesini de Malatya'ya kazandıracağız. 300 yatak kapasiteli kadın doğum hastanesi de 2019 yılında hizmete açılacak. Bu süre belki öne çekilebilir. 2017 yılı içerisinde Doğanşehir'e de 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız, bunun ihalesine de çıkıldı” şeklinde konuştu.

KOOPERATİFLEŞMEMİZ LAZIM

Tüfenkci, kayısı ile ilgili olarak, “Kayısı noktasında ben her zaman ifade ediyorum; kayısının Malatya’da muhatabı ve sahibi yok. Bu noktada birlik kurma ve kooperatifleşme çağrımıza bugüne kadar üreticilerden yanıt gelmedi. Bizim kayısıya sahip çıkmamız lazım. Mutlaka kayısı ile ilgili birlik kurmamız ve kooperatifleşmemiz lazım. Kayısı ancak bu şekilde hak ettiği yere gelebilir" dedi.

Malatya’ya kültür ve turizm anlamında yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Tüfenkci, “Malatya Turgut Özal ve İsmet İnönü’nün şehri. Dolayısıyla inşallah bu dönemde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a yakışan çok güzel bir müzeyi hayata geçireceğiz. Yine 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye ait de bir müzenin Malatya’da olmasını istiyoruz, bununla ilgili de İnönü Vakfı ve İnönü ailesi ile görüşüp İnönü Müzesini hayat geçirmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ