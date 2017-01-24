CHP Malatya İl Başkanlığı Binası’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’nin geçen hafta yoğun bir dönem geçirdiğini, bu yasanın TBMM tarihinin en önemli yasalarından biri olduğunu belirterek, “En önemli yasa, maalesef TBMM’de 339 oyla kabul edildi. Türkiye’de bir referandum gözüküyor. Araştırmalara göre anayasanın içeriği ile ilgili toplumun yüzde 70’i bilgi sahibi değil” diye konuştu.

5 OLSA NE OLUR, 1 OLSA NE OLUR

Vekil Ağbaba, Meclis TV’nin canlı yayın yapmamasını da eleştirip, değişikliğin Meclisin yetkilerini kısıtlayacağını ve etkisizleştireceğini belirterek, “Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Meclisin gensoru yetkisi, işlevleri, bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor, milletvekili sayısı artıyor. Bunun mantıklı bir açıklamasını yapacak bir tane insan var mı? Hangi ilde milletvekili sayısının azlığıyla ilgili problem var? Allah aşkına, Malatya’da AKP’den 5 milletvekili olsa ne olur, 1 olsa ne olur? Bu yasa geçtikten sonra milletvekilliğinin hiçbir anlamı olmayacak. Bu sadece 5 yıl için 50 milletvekilinin Türkiye bütçesine yükü, 184 milyon lira demek ve 5 yıl sonra emekli olacaklar, sağlık ve özlük hakları devam edecek. Bu bile, anayasa değişikliğinin geçmemesi için bir sebeptir” diye konuştu.

Değişikliği isimler üzerinden tartışmadıklarını ifade eden Ağbaba, “Değişiklikten sonra seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz Başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa, biz başkanlığa karşıyız. İsim önemli değil, kim olursa olsun Türkiye, iki yıldan beri fiili olarak başkanlıkla yönetiliyor. İki yıldan beri başkanlıkla yönetilen Türkiye’de terör mü azaldı, tam tersine terör arttı. Ekonomi mi düzeldi, dolar 4 liraya, benzin 6 liraya yaklaştı” dedi.

Ağbaba, “Her gün Suriye’den 3-5 şehidimiz geliyor. Bugün IŞİD varsa, Türkiye’nin maalesef sınır güvenliğini kaybetmesinden dolayıdır” diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin Türkiye’de bir rejim değişikliği ve tek adam sistemi olduğunu öne süren Veli Ağbaba,“Bu tek adamlık sistemidir” sözlerine yer verdi.

1 BUÇUK PARTİ

Bu teklifin “1 buçuk parti”yle geçtiğini belirtip, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de eleştiren Ağbaba, “Devlet Bahçeli, MHP’nin başkanlık sistemini desteklediğine yönelik iddialarla ilgili ‘bunu söyleyenler soysuzdur’ demiştir. Şimdi geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli bu sistemi desteklemektedir. Hangi mecburiyetten, hangi mahcubiyetten, hangi teslimiyetten bunu desteklediğini bilmiyoruz ama görünen o ki bu işin içerisinde başka durumlar dönüyor. Türkiye’nin bekasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini düşünen milliyetçilerin buna hayır oyu vereceğinden hiç kuşku duymuyorum. Meclisten geçti ama halktan geçmeyeceğine inanıyorum. Bu mesele herkesin meselesidir” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİMİZ KENDİ SEÇİM BÖLGESİNDE ÇALIŞIYOR

CHP olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Anayasa Mahkemesi’nden umutluyuz. Açık oy kullanıldı. AKP’nin komiserlerin eşliğinde kullanıldı. 2-3 milletvekili birlikte oy kullandı. Bunların hepsinin kanıtıyla beraber en kısa sürede Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Cumhurbaşkanının onayından sonra hemen başvurumuzu yapacağız. Umarız Anayasa Mahkemesi, anayasanın kurallarına uyar, bu kanunu bozar. Eğer bozmaz ise referandum kampanyasına her türlü hazırlığımızı yaptık. Şu an bütün milletvekillerimiz kendi seçim bölgesinde çalışmalara devam ediyor” diye konuştu.



MUTLU SARIGÜL