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''Allah nasip ederse o sandıkları patlatacağız''

Seçim maratonuna devam eden MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, “Allah nasip ederse de o sandıkları patlatacağız” dedi.

''Allah nasip ederse o sandıkları patlatacağız''

Seçim maratonuna devam eden MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, “Allah nasip ederse de o sandıkları patlatacağız” dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 10:55
''Allah nasip ederse o sandıkları patlatacağız''

MHP'li Fendoğlu Yeşilyurt'a bağlı İnönü Mahallesi esnafı ve sakinleriyle bir araya gelip, çay ocaklarını ziyaret etti. Esnafının sorunlarını dinleyen Fendoğlu, daha sonra esnaflarla tokalaşarak, İstasyon boyunca yürüdü.

BU RÜZGARIN ÖNÜNÜ, KESMEK İÇİN UĞRAŞACAKLAR

Milletvekili Adayı Fendoğlu, güçlü meclisin başkanlık sisteminde değişeceğini belirterek, "Meclisin milli şuura sahip milliyetçilerden oluşacak. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili kadrolardan oluşacak. Bunda da halkın teveccühü hangi yöndeyse meclis o şekilde tescillenecek. Tabii ki ülkenin sigortası olan milliyetçilerin öncüleri mutlaka ve mutlaka bu mecliste aşağı düşmemesi lazım, yüksek uçması lazım. O yüzden sizlere çok büyük görev düşüyor. Tek oy vermenizle yetmiyor. En azından her arkadaşımın, her büyüğümün 3 oy getirirse bizler daha güçlü bir şekilde sizlerin temsilciliğinize sahip olmak zorundayım. Allah nasip ederde 24 Haziran'da Milliyetçi Hareketi şaha kaldırırsak hepinize ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Bizlerde elimizi açtık, bunun kadri ve kıymetini biliyoruz. Bu rüzgârın önünü, ardını kesmek için uğraşacaklardır. Sakın ola inanmayasınız. Biz hiç kimseyle polemiğe girmiyoruz. Hiç kimseyle dedikodu yapmayacağız. 24'üne kadar işimize bakacağız. Allah nasip ederse de o sandıkları patlatacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPSeçimCelal Fendoğlu
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