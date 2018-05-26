AK Partili adaylardan büyükşehire ziyaret



AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın da eşlik ettiği ziyarete, AK Parti Malatya 1. sıra milletvekili adayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2. sıra milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 3. Sıra adayı Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, 4. Sıra adayı AK Parti eski İl Başkanı Hakan Kahtalı, 5. Sıra milletvekili adayı Başbakanlık eski Müşaviri Selahattin Barış Palandöken, 6. Sıra milletvekili adayı AK Parti Gençlik Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan ile kalabalık bir heyet katıldı.

"Adım atılmadık yer bırakmayacağız"

Ziyaretten dolayı AK Partili milletvekili adaylarına teşekkür eden ve başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, partilerinin güçlü bir listesi olduğunu söyledi. Polat, “İnşallah biz bu arkadaşlarımızla birlikte Malatya’mızın dört bir tarafında adım atılmadık yer, sıkılmadık el bırakmayacağız. Milletimizden en yüksek desteği almak için çalışmaları ortaya koyacağız. Rabbim listemizi hayırlı eylesin, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

"El birliğiyle çalışma içerisindeyiz"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, milletvekili adayları ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, sıcak karşılamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Başkan Polat’a başarılar dileyen Koca, el birliği içerisinde çalışma içerisinde olduklarını belirterek, herkesten destek beklediklerini ifade etti.

"Malatya, en önde olan illerden birisi"

Türkiye’nin 81 ilini gezince AK Parti belediyeciliğinin en önde olduğu illerden birisinin Malatya olduğunu gördüklerini kaydeden milletvekili adayı Vahit Atalan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret edip, değerli fikirlerini alıp, yarından itibaren kapı kapı dolaşmaya başlayacağız. Sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

"Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyoruz"

Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken de Başkan Polat ve ekibine sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, “Umarım Rabbim bizlere meclise 6 milletvekili ile gitmeyi nasip eder. Çok güzel işler başarırız. Başkanımızın Yeşilyurt Belediye Başkanlığı dönemindeki başarılarını Büyükşehir Belediyesinde de yapacağından eminim. Rabbim yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.



Milletvekili adayları tanıtım programının ardından ziyaretlere başladıklarını ve bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ettiklerini belirten milletvekili adayı Hakan Kahtalı da Malatya’nın gelişmesi için yapılacak olan çalışmaları birlikte değerlendireceklerini söyledi. Polat’a başarılar da dileyen Kahtalı, “Her şeyden önce partimizin kurucularından olması, bu görevi daha önce Yeşilyurt ilçemizde layıkıyla yapmış olması, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve olurlarıyla da Büyükşehir Belediye Başkanı olması bizim için önemliydi. Biz de bundan dolayı çok mutlu olduk” sözlerine yer verdi.

"Hizmet için yola çıktık"

Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmenin kendisi için farklı bir anlam ifade ettiğini belirten milletvekili adayı Ahmet Çakır ise, “Rabbim bana 9 yıl Malatya’ya Belediye Başkanlığı yapmayı nasip etti. Arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışarak, Malatya’ya layık olmaya çalıştık. Siyaset; vatana, insanlığa hizmet etmek adına yola çıkılırsa kutsal ve önemli bir görev. Ben siyaseti ağır sorumlulukları olan bir görev olarak görüyorum. Netice itibariyle biz de hizmet için yola çıktık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ediyoruz. Hacı Uğur Polat Başkanıma yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. Yeşilyurt Belediyesi’ndeki tecrübeleri ışığında güzel hizmetler yapacağına, başarılı olacağına inanıyorum” sözcüklerini kullandı.

"Başarılı çalışmaları devam edecek"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde AK Partili adayları ile ilgili olarak iki hayırlı olsunu bir arada yaptıklarını belirten milletvekili adayı Öznur Çalık da Başkan Polat’a başarılar diledi. Çalık, “24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2004 yılından itibaren AK Belediyecilikle tanışmış olan bir Malatya var. Daha önce görev yapan Belediye Başkanlarımıza Cemal Beye ve Ahmet Çakır Başkanımıza gösterdikleri başarılar için teşekkür ediyorum. Hacı Uğur Polat Başkanımızın, Yeşilyurt’taki başarılarını, hummalı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanlığında da devam ettireceğine inanıyorum” sözlerine yer verdi.

"Türkiye çapında beğeniliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden milletvekili adayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesinin Malatya geneline kazandırdığı eserlerin önemine değinerek, “Malatya’nın değişimi ve dönüşümü noktasında ortaya koydukları vizyon, Türkiye çapında da beğeniliyor. Bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen Ahmet kardeşimiz bugün Milletvekili adayımız ve ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bu göreve yeni gelen Hacı Uğur Başkanımıza da başarılar diliyorum. Malatya’mızı kalkındırma noktasında üzerine artı koyarak hizmet kervanını devam ettireceğine inanıyorum” diye konuştu.