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AK Parti'den ittifak ve baraj ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti-MHP arasındaki ittifak çalışmalarına ilişkin olarak, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya milli mutabakat ya da cumhur ittifakı olacak. Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir." dedi.

AK Parti'den ittifak ve baraj ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti-MHP arasındaki ittifak çalışmalarına ilişkin olarak, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya milli mutabakat ya da cumhur ittifakı olacak. Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir." dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 15:15
AK Parti'den ittifak ve baraj ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk'de soruları yanıtladı.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

Muhalefet partisi sayın Genel Başkanı saçmalıyor. Afrin operasyonu dolayısıyla sayın Başbakanımız 22 Ocak'ta kendilerini davet ettiler ve bilgilendirdiler. Afrin operasyonunun hedeflerini kendileri ile paylaştılar. O da toplantıdan çıkışta bilgilendirmeden memnun olduğunun altınız çizdi. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi, bir süre sonra 'Afrin'e girmesinler'. Bizim güvenlik konularımızı belirleyen bir sürü kurum var. İş olsun diye, Türk ordusu, devleti, hükümeti bir operasyon içinde değil. Terörist unsurlar orada kalsın demenin bir mantığı yok. Türkiye bunları takip ediyor, bunlarla mücadele ediyor.

ABD'NİN TUTUMU

Amerika anlamazlıktan geliyor. Anlıyor da anlamazmış gibi gözüküyor. Türkiye'nin kaygılarını çok iyi anlamaları gerekir. Suriye'de olup bitenlerin Türkiye için tehdit içermesinden ABD'nin davranışlarının yardımcı olduğu olgusunu da ciddi şekilde ele alması gerekiyor. Birkaç gün önce PKK'nın Kandil'den unsurlarının PKK/YPG'ye yardım yapmak üzere kaydığına ilişkin yayınlar var, veriler var. Bunlar olup biterken ABD'nin PYD/YPG'yi silahlandırması, olağanüstü ölçekte, hedefi, amacı anlaşılır değil.

ABD'YE 'YPG DAVASI' HAZIRLIĞI

Bütün mekanizmaların işlerlik kazanabilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin oluşturacağı tavra bağlı. Güvenlik Konseyi üyelerinin, işte YPG/PYD'nin Moskova'da ofisleri var. Amerika tanımıyor terör örgütü olarak. Çin tanımıyor, Fransa öyle böyle. Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir. Bosna Hersek'te insanlık suçu işleyenler nasıl yargılandı? Prosedürler devreye girebilir, ama bu mekanizmaları işletmek lazım. Türkiye bu konuda bir çalışma yapıyor. Madem ki bu konuda mekanizmalar var, onları nasıl işler hale getirebiliriz, bu konuda çalışma var.

AK PARTİ- MHP İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak. Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir. habertürk.com busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 07.02.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
Hayati YazıcıAk Parti
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