AK PARTİ ZİYARETİ

Ziyarette ilk olarak söz alan MATHAP Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akın, Kahtalı’ya ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Kahtalı'ya başarılar dileyen İhsan Akın, “Geçmişte tecrübesi olan gerek il başkan yardımcılığı görevinde, gerekse İl Başkanlığı zamanında çok güzel hizmetleri olan başkanımıza başarılar diliyoruz. Başkanımız, en sıkıntılı dönemde 15 Temmuz’da Malatya’da dik duruşunu göstererek çok önemli mücadeleleri olmuştur. Gerek valilikle, gerek belediye olarak, Bütün kolluk kuvvetlerini idare ederek, bir çok konuda Malatya’mıza hizmetleri olmuştur. Biz bu anlamda üreticilerimiz yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Üreticilerin bazı sıkıntılarının olduğunu ve yeni projelerin hazırlanması gerektiğini de belirten Akın, “Başkanımızla sık sık bir araya gelip, istişare ediyoruz. Kendisinden destek bekliyoruz. Çünkü Malatya ve Türkiye biliyorsunuz üreten bir yer olmalı, ihracat yapan olmalı, ithal eden olmamalı. Bu anlamda hükumeti temsilen AK Parti Malatya İl Başkanımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, ziyaretlerinden dolayı Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akın ve yönetimine teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile il kongrelerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Allah'a hamdolsun tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bu görevi sürdürmek için görevlendirilmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Malatya’da birlik ve beraberlik içerisinde sorunların çözümü noktasında el birliği ile gayret gösterdiklerini vurgulayan Kahtalı, “Bundan sonra da İnşallah sizlerle birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Tarım Platformu’nun Malatya adına önemli bir platform var. Hem hayvancılığı hem de tarımla ilgili tüm konularda çalışmalarınız var. Malatya’mız kayısıyla, hayvancılığıyla önemli bir merkez. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalar önemli. Şuan Malatya’nın kayısının değerinin üste çıkabilmesi için coğrafi işaret belgesini aldık. Ayrıca lisanlı depoculuk çalışmaları da başlandı. Bu süreç devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Malatya’nın siyaseten bu dönem güçlü olduğunu da dile getiren Kahtalı, “Hem Bakanımız, hem de genel başkan yardımcımız ve vekillerimiz var. Biz hep birlikte inşallah Malatya’mıza, hem çiftçimize, köylümüze, hem şehirlerimizin tamamına hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Malatya inşallah süt ve hayvancılık alanında önemli bir merkez haline gelecek. Birlikte inşallah tüm zorlukları da aşarak, Malatya’mızı daha güzel yerlere getirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com