Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

AK PARTİ ZİYARETİ

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AK Parti Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK PARTİ ZİYARETİ

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AK Parti Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 17:33
AK PARTİ ZİYARETİ

Ziyarette ilk olarak söz alan MATHAP Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akın, Kahtalı’ya ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. 
Kahtalı'ya başarılar dileyen İhsan Akın, “Geçmişte tecrübesi olan gerek il başkan yardımcılığı görevinde, gerekse İl Başkanlığı zamanında çok güzel hizmetleri olan başkanımıza başarılar diliyoruz. Başkanımız, en sıkıntılı dönemde 15 Temmuz’da Malatya’da dik duruşunu göstererek çok önemli mücadeleleri olmuştur. Gerek valilikle, gerek belediye olarak, Bütün kolluk kuvvetlerini idare ederek, bir çok konuda Malatya’mıza hizmetleri olmuştur. Biz bu anlamda üreticilerimiz yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi. 
Üreticilerin bazı sıkıntılarının olduğunu ve yeni projelerin hazırlanması gerektiğini de belirten Akın, “Başkanımızla sık sık bir araya gelip, istişare ediyoruz. Kendisinden destek bekliyoruz. Çünkü Malatya ve Türkiye biliyorsunuz üreten bir yer olmalı, ihracat yapan olmalı, ithal eden olmamalı. Bu anlamda hükumeti temsilen AK Parti Malatya İl Başkanımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, ziyaretlerinden dolayı Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akın ve yönetimine teşekkür etti. 
Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile il kongrelerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Allah'a hamdolsun tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bu görevi sürdürmek için görevlendirilmiş durumdayız” ifadelerini kullandı. 
Malatya’da birlik ve beraberlik içerisinde sorunların çözümü noktasında el birliği ile gayret gösterdiklerini vurgulayan Kahtalı, “Bundan sonra da İnşallah sizlerle birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Tarım Platformu’nun Malatya adına önemli bir platform var. Hem hayvancılığı hem de tarımla ilgili tüm konularda çalışmalarınız var. Malatya’mız kayısıyla, hayvancılığıyla önemli bir merkez. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalar önemli. Şuan Malatya’nın kayısının değerinin üste çıkabilmesi için coğrafi işaret belgesini aldık. Ayrıca lisanlı depoculuk çalışmaları da başlandı. Bu süreç devam ediyor” ifadelerinde bulundu. 
Malatya’nın siyaseten bu dönem güçlü olduğunu da dile getiren Kahtalı, “Hem Bakanımız, hem de genel başkan yardımcımız ve vekillerimiz var. Biz hep birlikte inşallah Malatya’mıza, hem çiftçimize, köylümüze, hem şehirlerimizin tamamına hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Malatya inşallah süt ve hayvancılık alanında önemli bir merkez haline gelecek. Birlikte inşallah tüm zorlukları da aşarak, Malatya’mızı daha güzel yerlere getirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti ZiyaretMathapHakan Kahtalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ YÖNETİMLE YOLA DEVAM
YENİ YÖNETİMLE YOLA DEVAM
BAŞBAKAN MALATYALILARLA BULUŞTU
BAŞBAKAN MALATYALILARLA BULUŞTU
- AK Parti Malatya Kongresi yapıldı
- AK Parti Malatya Kongresi yapıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim