''AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER NOKTASINDA ÇITAYI ÇOK YÜKSEKLERE TAŞIDI''

Muhtarlardan sorun ve isteklerini yerinde aldıklarını ifade eden Şahin, “Muhtarlarımızın siyaset kurumundan, yerel yöneticilerimizden herhangi bir sorun, sıkıntıları var mı, yok mu birebir yanlarına giderek alıyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Vatandaşlarımız nasıl ki bir talepleri olduğunda muhtarlarımıza aktarıyorlarsa, muhtarlarımızda belediyelerimiz ve bizlere aktarıyor. Dertlerine hemhal olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AMAÇ SIKINTILARA ÇÖZÜM BULMAK

Milletvekili Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Hasan Varol ile İstiklal mahallelerinin bağlı olduğu Battalgazi Belediyesinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, “Güncel bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. İnşallah onları da biz başkanlarımızla görüşeceğiz ve 2018 programına dahil edilmesi için fizibilite çalışmaları yapmalarına vesile olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın karşılaşmış oldukları sorunlara neşter vurup, çözüm bulmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de AK Parti yerel yönetimler noktasında çıtayı çok yükseklere taşıdı. Artık bu çıtanın geriye gitmesi mümkün değil. Hizmeti ayağa getiriyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla elimizden geldiğince birebir vatandaşlarımızı dinleyip, bunları icraata dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ise Şahin’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.(Bülten)busabahmalatya.com