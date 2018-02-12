Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

''AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER NOKTASINDA ÇITAYI ÇOK YÜKSEKLERE TAŞIDI''

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Hasan Varol ve İstiklal mahalleleri muhtarlarıyla bir araya geldi.Şahin, “AK Parti yerel yönetimler noktasında çıtayı çok yükseklere taşıdı. Artık bu çıtanın geriye gitmesi mümkün değil. Hizmeti ayağa getiriyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla elimizden geldiğince birebir vatandaşlarımızı dinleyip, bunları icraata dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

''AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER NOKTASINDA ÇITAYI ÇOK YÜKSEKLERE TAŞIDI''

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Hasan Varol ve İstiklal mahalleleri muhtarlarıyla bir araya geldi.Şahin, “AK Parti yerel yönetimler noktasında çıtayı çok yükseklere taşıdı. Artık bu çıtanın geriye gitmesi mümkün değil. Hizmeti ayağa getiriyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla elimizden geldiğince birebir vatandaşlarımızı dinleyip, bunları icraata dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:17
''AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER NOKTASINDA ÇITAYI ÇOK YÜKSEKLERE TAŞIDI''

Muhtarlardan sorun ve isteklerini yerinde aldıklarını ifade eden Şahin, “Muhtarlarımızın siyaset kurumundan, yerel yöneticilerimizden herhangi bir sorun, sıkıntıları var mı, yok mu birebir yanlarına giderek alıyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Vatandaşlarımız nasıl ki bir talepleri olduğunda muhtarlarımıza aktarıyorlarsa, muhtarlarımızda belediyelerimiz ve bizlere aktarıyor. Dertlerine hemhal olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AMAÇ SIKINTILARA ÇÖZÜM BULMAK

Milletvekili Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Hasan Varol ile İstiklal mahallelerinin bağlı olduğu Battalgazi Belediyesinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, “Güncel bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. İnşallah onları da biz başkanlarımızla görüşeceğiz ve 2018 programına dahil edilmesi için fizibilite çalışmaları yapmalarına vesile olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın karşılaşmış oldukları sorunlara neşter vurup, çözüm bulmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de AK Parti yerel yönetimler noktasında çıtayı çok yükseklere taşıdı. Artık bu çıtanın geriye gitmesi mümkün değil. Hizmeti ayağa getiriyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla elimizden geldiğince birebir vatandaşlarımızı dinleyip, bunları icraata dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ise Şahin’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa ŞahinMalatyaHasan Varol Ve İstiklal MahalleleriMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci: “Ülkemizde daha çok Çinli yatırımcı görmek istiyoruz” 
Bakan Tüfenkci: “Ülkemizde daha çok Çinli yatırımcı görmek istiyoruz” 
MHP TAM 49 YAŞINDA
MHP TAM 49 YAŞINDA
“MALATYA’NIN DEĞİŞEN YÜZÜNE YAKIŞIR BİR PROJE”
“MALATYA’NIN DEĞİŞEN YÜZÜNE YAKIŞIR BİR PROJE”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim