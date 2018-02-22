AK PARTİ VE MHP İTTİFAKI

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında yapılacak seçim ittifakı ile ilgili Milli Mutabakat Komisyonu çalışmasını tamamlamasının ardından ittifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın adının “Cumhur ittifakı” denebileceğini sözlerini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, BUSABAH gazetesine konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine neredeyse 1,5 yıl gibi bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Kiraz, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yerel seçimlerin olacağını söyledi.

PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI ANKET YAPMAYI YASAKLADI

AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50.1’i geçemeyeceğini öne süren Başkan Kiraz, “İttifakın bugün gündeme getiriliyor olması şunu çok net gösteriyor: Şimdi bir yasa değişikliği yaptılar. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 50.1’e tabi. Şu anda AK Parti’nin Genel Başkanı da, MHP’nin Genel Başkanı da çok açık ve net görüyorlar ki, bir aday çıkardıklarında yüzde 50.1’i geçemiyorlar. Yapılan bütün anketler onu gösteriyor ve anketlerden çıkan sonuçlar moral bozuyor. Moraller bozulduğu için artık anket yaptırmıyorlar. Partilerin genel başkanları anket yapmayı yasakladı. Ama içten içe de ‘yüzde 50.1’i nasıl aşarız’ diye bir hesap yapma uğraşına şimdiden girmiş görünüyorlar. Bu bir şey kazandırmaz, korkunun ecele faydası yok. 2 parti birleşse de yüzde 50’yi geçemiyor. Dolayısıyla kaybedecekleri bir seçim öncesi 1,5 yıl önce başlayan bir çalışmayla sonuç almaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP MOTOR GÜCÜNÜ ÜSTLENECEK

Halkın ittifakına inandıklarını kaydeden Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Sadece genel başkanlarının bir araya gelip bir ittifak çalışması yapması tabanda sonuç vermiyor. Bunu önceki yıllar gerçekleştirdiğimiz referandumda da çok net gördük. Referandumda da MHP’yle AKP ‘Evet’i destekliyordu. Ama aldıkları oy ikisinin toplamında çok az bir oy. Cumhuriyet Halk Partisi’nin motor gücünü oluşturduğu ‘Hayır’ı destekleyenler yüzde 50’lik bir oy alarak bir buluşma sağladı. Bu şunu gösteriyor: Lider arasındaki ittifaklar değil asıl olan halkın ittifakıdır. Dolayısıyla biz halkın ittifakına inanıyoruz. 2019’a giderken de referandumunda bu ittifakın uygulamalarında rahatsız olan herkes bir ittifakta buluştuysa demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere, Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyetin değerlerine inanan milyonlar bir ittifakta uzlaştıysa o ittifak önümüzdeki seçimlerde de hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde oluşacaktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de halkın oluşturduğu bu ittifaka önderlik edecektir, motor gücünü üstlenecektir.”

BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

CHP’nin oluşturulan ‘Cumhur İttifakı’na girmesinin mümkün olmadığını belirten Başkan Kiraz, “Cumhuriyet Halk Partisi MHP ve AKP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na girmesi mümkün değil. Çünkü şu an Cumhur İttifakını konuşanların demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, cumhuriyetin değerlerinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Yani ülkede demokrasiyi tahrip ettiklerini, hukukun üstünlüğünü tahrip ettiklerini düşünüyoruz. 15 Temmuz darbesine karşı çıktık. 15 Temmuz darbesinden sonra ilan edilen OHAL’e ülkenin yönetiliyor olması demokrasiye vurulan sektelerin başında geliyor. İttifak yapmak istediğimizin bütün değerlerin dışında hareket eden bir ittifak var. Dolayısıyla bu ittifakla bizim yan yana gelmemiz, birlikte hareket etmemiz ve çalışmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

ZAMANINDA YAPILACAĞI SÖYLENDİ

Seçime hazır olduklarını ifade eden Başkan Kiraz, “Bu ittifakla erken bir seçimime de hazırlanılıyor olabilir. ama erken seçimle ilgili en ufak bir detay veya bir konuşma göremiyoruz. Dolayısıyla seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda vurgulanıyor. Aslında biz seçimlerin öne alınması konusunda çağrıda bulunurken onların ise seçimlerin gününde yapılacağı konusunda taaddütleri var. bu taaddütler çerçevesinde bu görüşmelerin yapılıyor olması da aslında bir çelişki. Ama biz önümüzdeki dönem yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir korkumuz yok. biz seçime hazırız. Hiçbir şeyden korkmuyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com