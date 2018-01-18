AK PARTİ VE MHP DOSTLUĞU

Ak Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’yı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Güder, Samanlı’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

MHP’yi kardeş parti olarak gördüklerini belirten Güder, “Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin yapılan açıklamalarından dolayı bu ziyaret bu gün daha anlam kazanıyor. Biz MHP’yi kardeş parti olarak görüyoruz. Geçmişte de olduğu gibi MHP her zaman vatan söz konusu olduğunda, vatanı için kendi menfaatlerinden, öz veride bulunarak, ülkesi için gerekli adımları atmıştır. Bu adımı bugün de atmış oldular. Bu bağlamda Ak Parti Genel Merkezinde oluşturulan komisyon ve MHP’de oluşturulan 3 kişilik komisyon bir araya gelme ihtiyacı hissetiler. Türkiye bu günlerde belli süredir sıkıntılar yaşıyor ama bu günlerde başka sıkıntılar yaşıyoruz. Vatan millet söz konusu. Kendi geleceklerini bir kenara bırakıp ülkü geleceğini göz önünde bulundurdular. Bizler ilçe Başkanları düzeyinde bu muhabbetlerimiz, diyoluğumuzu artırarak ülkemizi bu çıkmazdan nasıl kurtaracağız, onun çalışmasını yapacağız” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz üzerinde oynan oyunları bertaraf edeceğiz”



Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi ilçe Başkanı Mesut Samanlı da ziyaretlerinden dolayı Ak Parti İlçe Başkanı Osman Güder ve yönetimine teşekkür etti. Samanlı, ülkemizin bur zor günlerinde herkesin üzerine düşüneni yapması gerektiğini belirterek, “Ülkemizin bulunduğu zor durum herkes tarafından bilinmektedir. Biz 15 Temmuz sonrası Yeni Kapı ruhuyla hareket eden bir partiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ülke gündemine bomba etkisi yapsa da, maalesef ülke sevdası olmayan insanlar bunu anlamamaktadır. Bizim için önemli olan önce ülkemiz, sonra milletimiz, sonra partimizdir. Bu hep böyle devam edecektir. Genel başkanlar tarafından görüşmeler başlasa da il ve ilçe ve teşkilat olarak il başkanları, kadın kolları, gençlik kolları olarak bunu sağlayarak, 2019 seçimlerine daha güçlü girip ülkemiz üzerinde oynan oyunları bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

