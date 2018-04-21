Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812

AK Parti'nin Adaylık kriterleri..

AK Parti yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak. 

AK Parti'nin Adaylık kriterleri..

AK Parti yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak. 

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:43
AK Parti'nin Adaylık kriterleri..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti toplantılarında yanından ayırmadığı ve verdiği talimatlar, takip ettiği konular ve milletvekilleri ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı ajanda da her seçim döneminde adaylıklar konusunda belirleyici oluyor. Erdoğan’ın, milletvekili listelerine son şeklini verirken, isimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında sık sık yanından ayırmadığı ajandasına baktığı biliniyor. 

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek. 3 dönem kuralının esnetilmesi konusunda parti tüzüğünde yapılan değişiklikle son kongrede MKYK’ya yetki verilmişti. AK Parti’de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor. 

Öte yandan, YSK’nın hazırladığı taslak takvimde siyasi partilerin milletvekilli aday listelerini teslim etme tarihi 20 veya 22 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK’nın bugün veya yarın yayınlayacağı seçim takviminde bu süreler de netleşmiş olacak. 

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı adaylarının YSK’ya başvuru süreci için de ayrı bir takvim işletilecek. Özellikle 100 bin imza ile aday olacaklara ilişkin, imza toplamaları için belli bir süre tanınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adaylarının da 10 veya 15 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurmaları öngörülüyor.

İttifaka 7 gün süre

Seçimlere ittifak yaparak girecek partiler için de önümüzdeki hafta çok kritik geçecek. Yasaya göre siyasi partiler, seçim takvimi açıklandıktan sonra 7 gün içinde ittifak protokollerini YSK’ya sunmak zorundalar. YSK’nın bu süreyi kısaltma yetkisi de bulunuyor. YSK’nın seçim takvimini bugün ilan etmesi durumunda, ittifak yapacak partilerin buna ilişkin niyet beyanlarını en geç 28 Nisan’a kadar YSK’ya vermeleri gerekiyor.  

Son Güncelleme: 21.04.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adylık Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci; İnternette güven damgası protokolünü imzaladık
Bakan Tüfenkci; İnternette güven damgası protokolünü imzaladık
"Cezalar artık 18 bin 500 TL değil 3 bin lira"
"Cezalar artık 18 bin 500 TL değil 3 bin lira"
7. KEZ UZATILIYOR!
7. KEZ UZATILIYOR!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim