AK Parti Malatya vekilleri tanıtıldı

Malatya 27. Dönem AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı aynı zamanda AK Parti Malatya birinci sıra Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya 2. sıra Milletvekili Adayı Öznur Çalık, AK Parti Malatya 3. sıra Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya 4. sıra Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya 5. sıra Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, AK Parti Malatya 6. sıra Milletvekili Adayı Vahit Atalan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri ile üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yaptı. Böyle bir ortamın demokrasi tarihinin dönüm noktası olduğunu söyledi. Koca, “24 Haziran seçimleri Türk siyasi tarihimizin önemli seçimi. Bu seçimde bizleri AK Parti çatısı altında Malatya’mızı temsil edecek milletvekili adaylarımız şu anda tanıtılıyor” şeklinde konuştu.

Selamlama konuşması yaparak, sözlerine başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim ile hayata geçirilecek olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarından bahsetti.

GÜÇLÜ BİR MECLİS, GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET OLACAK

“AK Parti sırtını bu millete dayadı” diyen Polat, “Az önce, il başkanımızın da ifade ettiği gibi, 24 Haziran başka bir seçim, 24 Haziran tarihi dönüm noktası. O gün, bu milletin kararıyla bir hükümet sistemine nokta koymuş olacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olacağız. 16 Nisan'da bu millet anayasa referandumunda evet dedi, ama bu değişim, bu dönüşüm 24 Haziran seçiminde hayata geçerek. Güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet olacak” şeklinde konuştu.

Bu sistemle güçlü bir meclisin kurulacağını belirten AK Parti Malatya 6. sıra Milletvekili Adayı Vahit Atalan, “AK Partimiz kurulduğu ilk günden bugüne kadar dönüşümün öncüsü olmuştur. Ve girmiş olduğu tüm seçimlerde açık ara bir şekilde yoluna devam etmiştir. 16 Nisan Referandumu ile yeni bir sisteme girmiş bulunmaktayız. Bu sistemle güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet kurulacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Güzel şeyler yapacaklarını söyleyen AK Parti Malatya 5. sıra Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise, “Beni çok fazla tanımıyorsunuz, ben Başbakanımızın aynı zamanda müşaviriyim. Malatya’mıza Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın ayrı bir değer verdiğini görüyoruz. Bundan sonra sizlerin desteği ile beraber inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Allah yardımcımız olsun” dedi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK KARŞINIZDAYIM

Çeşitli kademelerde görev yaptığını ifade eden AK Parti 4. sıra Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, “2002 yılında kurulmuş olan partimizde bugün milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev yaptım. Allah nasip ederse sandıkların tamamında mahalle başkanlarımızla beraber, üyelerimizle, görevli arkadaşlarımızla birlikte 24 Haziran’daki seçimde Türkiye’de yeni bir tarih yazmayı nasip etsin inşallah diyelim” şeklinde konuştu.

HER TARAFIMIZ BİR ATEŞ ÇEMBERİ

İçerlerinde hep birlik olduklarına vurgu yapan AK Parti Malatya 3. sıra Milletvekili Adayı Ahmet Çakır da, “Bu teşkilat gerçekten güçlü bir teşkilat. Yeni bir yola çıkıyoruz. Bu seçimin önemini herkes en az bizim kadar biliyor. Bu seçimlerin sadece ülkemiz adına önemi yok, 16 yıllık iktidar döneminde Türkiye’nin hangi hizmetleri hangi noktadan olduğuna ifade, inanç özgürlüğü konusunda bakılabilir ama sahada hangi yönden bakarsanız bakın; kalkınma, refah seviyesi yönünde Türkiye 70-80 yılda yapılamayan hizmetleri aldı. Öyle bir noktaya geldik ki her tarafımız bir ateş çemberi. Ve komşu illerimizin tamamında adete bir iç savaş var” diye konuştu.

BİZİM BİR HİKAYEMİZ VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, milletvekili adayı olması münasebetiyle bir konuşma yaptı. Çalık, “Bizim bir hikayemiz var. Ve bu hikayenin adı, milletin liderine, liderin milletine olan aşkının hikayesi. Tam 2001 yılında başladı bu hikaye. O hikayenin başlangıcında Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Muhtar olamazsın’ demişlerdi. Öyle dediler ve Meclise sokmadılar. ‘Muhtar olamazsın’ dedikleri lider bugün bütün dünyanın gözlerini diktiği lider halinde; bütün dünyanın korktuğu lider halinde; bütün dünyanın ve mazlumların umudu halinde” diyerek şunları kaydetti:

TÜRKİYE’YE ÇOK İŞ YAPTIK

“Tam 12 seçim geçti. 5 genel seçim, 4 yerel seçim ve referandumlarımızla, cumhurbaşkanı seçimlerimizle, bütün seçimlerde hem Türkiye’de hem de Malatya’da AK Parti birinci parti çıktı. Malatya teşkilatı Türkiye’ye örnek teşkilat… Teşkilatlar, iktidarların omurgasıdır. AK Parti teşkilatlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sizi memnun etmek ve sizin emrinizde olmak bizim boynumuzun borcu. Her defasında omuzlarımızdaki yükün arttığını biliyoruz. Bu yükü kaldırmak için de omuzlarımıza sizin destek vermesi gerekir. 16 yıl boyunca görevimizi yerine getirmek için üstümüze ne düşüyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’ye çok iş yaptık.”

“SAYIN İNCE, SENİ AYAKTA UYUTMUŞLAR”

CHP’nin Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini eleştiren Çalık, “İnceden inceye siyaset yapacağız, demiş. Önce ince siyaseti kendi teşkilatında, partinde yapacaksın. O ince adam dersine tam çalışmadan her yerde mikrofonu eline alıp konuşuyor. Geçenlerde diyor ki, biz engellilerimize okul hizmeti sunacağız. Sayın İnce sen ayakta uyuyorsun! Engellilerimize yaptığımız hizmetler Avrupa’da bile yok, hiçbir yerde yok. Sayın İnce, seni inceden inceye uyutmuşlar; senin inceden inceye ayağını kaydırmışlar; seni inceden inceye CHP genel başkanlığından dışarıya atmışlar. Aslanlar gibi bir lider var. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var” diye konuştu.

BU DAVA ÜMMETİN DAVASIDIR

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda AK Parti Malatya birinci sıra Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci, “Şimdi Malatya’nın vakti, şimdi Türkiye’nin vakti, şimdi hizmet vakti. Reisle beraber yol yürüme vakti. Hazır mı Malatya? Malatya siz he zaman haklının, doğrunun yanında oldunuz. Siz lafın değil hizmetin yanında oldunuz. Malatya hazırsa bilin ki Türkiye’de hazır. Onun için durmak yok yola devam. Biz bu millete hizmet için kurulmuş bir partinin mensuplarıyız. Bu salonda bulunan bulunmayan bütün dava arkadaşlarım, gönül dostlarımız, Malatya sevdalıları, bütün Tayyip Erdoğan sevdalıları her zaman bu davanın yanında oldular. Bu dava sen ben davası değil, bu dava Türkiye’nin davasıdır. Bu dava ümmetin davasıdır” ifadelerini kullandı.

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