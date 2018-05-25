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AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Tanıtıldı

AK Parti Malatya Milletvekili adayları, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile kamuoyuna tanıtıldı. 

AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Tanıtıldı

AK Parti Malatya Milletvekili adayları, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile kamuoyuna tanıtıldı. 

25 Mayıs 2018 Cuma 12:15
AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Tanıtıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondaki partililerce coşkuyla karşılandı. Erdoğan, salondaki partililere eşi ile birlikte karanfil attı. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve adaylar katıldı. 

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili adaylarının tümüne taahhütlerin ve projelerin yer aldığı 360 sayfalık kitabın dağıtıldığını belirterek, "Tüm detaylar orada var. Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi bunun yanında seçim çevrelerinizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. AK Parti milletvekili adayı olmak size çok büyük sorumluluklar yüklüyor. AK Parti milletvekili adayları duruşu, bakışı, anlayışı olan aşkı ve davası olan insanlardır. Sizler aynı zamanda bir büyük medeniyet davasının temsilcisisiniz. Bizler millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik’te Selçuklu ile Sögüt’te Osmanlı ile, Ankara’da Cumhuriyetle güzel bir başlangıç yaptık. 1950’de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından sırayla illerin adayları sahneye davet edildi. Sıra Malatya'ya geldiğinde AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte davetlileri selamlayarak birlikte fotoğraf çektirdiler. 

Ankara'da ki toplantıya AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İlçe Başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiRECEP TAYYİP ERDOĞANMilletvekili Tanıtım
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