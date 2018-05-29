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AK Parti, Kuluncak ve Darende ile buluştu 

AK Parti heyeti, 24 Haziran seçimleri çalışması kapsamında Kuluncak ve Darende ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti, Kuluncak ve Darende ile buluştu 

AK Parti heyeti, 24 Haziran seçimleri çalışması kapsamında Kuluncak ve Darende ilçesine ziyarette bulundu.

29 Mayıs 2018 Salı 10:42
AK Parti, Kuluncak ve Darende ile buluştu 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, belediye başkanları ve parti üyeleri, seçim çalışması kapsamında Kuluncak ve Darendelilerle bir araya geldi.

TERÖRLE ÖNÜMÜZÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye üzerinde her türlü operasyonun yapılmaya çalışıldığını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Terörle önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Dış güçlerle sınırlarımızın etrafında terör koridorları oluşturmaya çalışıyorlar. O da yetmiyor, ekonomiyle Türk insanını ve Türkiye'yi vurmaya çalışıyorlar ama biz inanıyoruz ki milletimizin 24 Haziran'da vereceği bir oyla bu oyunu da bozacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, milletin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak kadrolarını TBMM'ye göndereceğini ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye de ders vereceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Bu kadrolarla, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile o dersi de vereceğiz. Muharrem İnce de bir daha ne milletvekili olabilecek, ne aday olacak. Öyle bir Osmanlı tokadı yiyecek ki ondan sonra kendine gelemeyecek. Tek başına bir aday çıkaramayınca 3'ü, 4'ü birlikte saldıralım dediler. 3'ü, 4'ü dört bir yandan, iftiralarla, çamur siyasetiyle, yalanlarla, dolanlarla saldırmaya başladılar. Kimi dedi 'biz iş başına gelince köprüleri yıkacağız', kimi dedi 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız', kimi dedi 'asgari ücreti şöyle yapacağız' ama hiçbirisi milletimizin onurlu, izzetli, şerefli duruşunu Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberliğini sağlayacağını söyleyemiyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik. Devletine, vatanına, milletine, bayrağına ihanet etmeyen her bir vatandaşımızla yol yürürüz dedik. Onları bir ve beraber gördük, hiçbir kardeşimizi ötekileştirmedik."

NASIL ÇAĞIRDI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Öznur Çalık ise, "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi nasıl çağırdı? 'Muharrem İnce gel bakalım buraya' dedi. Bu cümleyi siz kendi evladınıza söyler misiniz? Bu ülkenin, 80 milyonun başına cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz kişiye 'gel buraya' diyebilir misin?' şeklinde konuştu.

'Her gittiğimiz yerde alnımız ak, başımız dik' diyen Çalık, şunları söyledi:

"24 Haziran'da 'Millet İttifakı' deyip, milletin sırtından geçinmek isteyenlere, adında halk olmasına rağmen halk için hiçbir şey yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, beraber yol arkadaşı ettiklerine gereken cevabı vereceksiniz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz cevap gibi Kılıçdaroğlu'nun çırağı Muharrem İnce'ye de gereken cevabı vereceksiniz. Cumhurbaşkanı adayları sandıkta cevabını alacaklar. 24 Haziran'da Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse Malatya'dan da 6 AK Parti milletvekilini de sizlerin destek ve dualarıyla TBMM'ye götüreceğiz."

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiSeçimKuluncakDarende
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