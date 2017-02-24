Malatya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve Yürütme Kurulu Üyeleri Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini ziyaret etti.

MASTÖB Malatya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Saadet Alay, “Bugün burada AK Parti Kadın Kolları Başkanı çok değerli Aynur Oğuzhan hanım ve yönetimini MASTÖB olarak ağırlamaktan çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Kendilerini takip ediyoruz çok başarılı bir yönetim sergiliyorlar. Malatyamız için çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. En önemlisi kendisi bir anne. Hanımlara daha güzel yaklaşıyor ve sorunlarla daha yakından ilgileniyorlar. Sayın Başkanım Aynur Oğuzhan Hanım ve Yönetiminin daha yaşanılır bir Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Kendilerine şahsım ve yönetimim adına MASTÖB Kadın Kollarını ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİZİ BİLGİLENDİRİYORLAR

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ise, “Bugün AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte, MASTÖB’ü ziyaret etmek için burada bulunuyoruz. Sivil Toplum Örgütlerini ziyaret etmek bizim için çok önemli. Özellikle Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin varlığı bizleri daha da güçlü kılıyor. Onlardan ciddi destek alıyoruz. Görüşmelerimizde toplumun nabzını tutuyoruz. Toplumla alakalı gerekli sorunları gündeme getiriyoruz. Sağ olsun başkanlarımız bu konuda bizi bilgilendiriyorlar. Bizleri kabul edip misafir ettikleri için MASTÖB Kadın Kolları Başkanı Saadet Hanım ve Yönetimine ben de çok teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ