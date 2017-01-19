Anayasa değişiklik teklifi ikinci turu görüşmeleri devam ediyor. Beşinci maddenin oylaması bittikten sonra CHP milletvekilleri TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’yı oylamayı bitirme konusunda uyardı. Bunun üzerine Bahçekapılı kendisinin işine karışılmaması gerektiğini söyledi. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Ağbaba’ya tepki gösterdi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

İHA