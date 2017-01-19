19 Ocak 2017 Perşembe

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik

AK parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

19 Ocak 2017 Perşembe 10:10
AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik
Anayasa değişiklik teklifi ikinci turu görüşmeleri devam ediyor. Beşinci maddenin oylaması bittikten sonra CHP milletvekilleri TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’yı oylamayı bitirme konusunda uyardı. Bunun üzerine Bahçekapılı kendisinin işine karışılmaması gerektiğini söyledi. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Ağbaba’ya tepki gösterdi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya