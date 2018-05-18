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AK Parti İl Başkanlığına atama yapıldı...

AK Parti Malatya İl Başkanlığına, eski milletvekili Av. İhsan Koca atandı.

AK Parti İl Başkanlığına atama yapıldı...

AK Parti Malatya İl Başkanlığına, eski milletvekili Av. İhsan Koca atandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:18
AK Parti İl Başkanlığına atama yapıldı...

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesiyle boşalan il başkanlığı için genel merkez tarafından atama yapıldı. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Malatya İl Başkanlığına 23. Dönem Malatya Milletvekilimiz İhsan Koca atanmıştır. Malatya’mıza ve Partimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. 

Koca, 2004-2007 yılları arasında da AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. 

busabahmalatya.com

İHA

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