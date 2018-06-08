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AK Parti'de seçim maratonu devam ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, Yeşiltepe Hizmet Grupları esnafını ziyaret ederek, Gedik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, partisine oy istedi.

AK Parti'de seçim maratonu devam ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, Yeşiltepe Hizmet Grupları esnafını ziyaret ederek, Gedik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, partisine oy istedi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:31
AK Parti'de seçim maratonu devam ediyor

Kahtalı, Türkiye'nin 24 Haziran'ın öneminden bahsederek, "Parlamenter Sistem'den başkanlık sistemine geçeceğiz. Karşımızda CHP, Saadet Partisi ve İP diye bir grup, bir tarafta da Mecliste 'Ben PKK'nın temsilcisiyim' diyen bir parti var. Diğer tarafta da Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı seçerken 367 dayatmasıyla seçememiştik. Referanduma gittik ve halkın oyu ile bu ülkenin halkın oyuyla ilk cumhurbaşkanını seçmiştik. Dayatmalar yapmışlardı. O zaman 14 siyasi parti bir araya gelmişti, bir tarafta da bu milletin içinden çıkmış, bu milletin kardeşi olan biri vardı. 14'ünün karşısında milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanımız, halkın oyu ile seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, 16 Nisan'da yapmış olduğumuz referandumun sonucunda bu ülkenin devlet başkanı yapacağız. Bunun önüne engeller koymaya çalışıyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Oyunlar yapıyorlar. Ama bu millet bu oyunları bozar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Kahtalı, şunları söyledi:                               

MUHARREM İNCE'YE TEPKİ

"İnce çıkmış, ince ince siyaset yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu kazanımları 'yıkacağım, yakacağım, satacağım, durduracağım' diyor. Biz de ülkemizin koymuş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için yine milletimizin desteğiyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 2023, 2053, 2017'leri planlıyoruz. Bu devlet sadece yüzyıllık bir devlet değil, Osmanlı ve Selçuklu geleneği olan bir devlet. 24 Haziran'da milletimiz bize bir bayram daha yaşatacak ve oyun kuranların planlarını başlarına geçirecek."

AHMET ÇAKIR'DAN ESNAF ZİYARETİ

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır da, Taştepe Caddesi esnaflarını ziyaret etti.
Çakır, “AK Parti hayal edilemeyenleri yaptı, yapmaya da devam ediyor. Muhalefet, 'Geldiğimiz zaman hizmetleri durduracağız' diyor. Türkiye, bugün kendisini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak yatırımlar yaptı. Bu yatırımların sürmesi ve terörle mücadelenin sürmesi için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. El ele verip güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı seçip, güçlü bir parlamento oluşturacağız” dedi.

ÇEVREYOLU ALTI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA

Çakır, daha sonra Kale İlçesi Aluçlu Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Çakır, "AK Parti'nin felsefesi yerelde ve genelde ulusal kalkınmayla birlikte yerelde de kalkınmayı yakalamak. Bizler AK Parti belediyeciliğine yakışan, AK Parti'nin genel hizmetlerine yakışan yerel hizmetler üretmeye gayret ettik. Çevreyolu altı bizim için önemli bir nokta. Bize gönül vermiş, destek olmuş ve sahiplenmiş hemşerilerimize hizmet etmekten onur duyduk” ifadelerini n kaydetti.

SON 15 YILDA TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI

Çakır, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine de değinerek, "Son 15 yılda Türkiye'de büyük bir değişim yaşandı. AK Parti hayal edilemeyenleri yaptı, yapmaya da devam ediyor. Muhalefet, 'Geldiğimiz zaman hizmetleri durduracağız' diyor. Türkiye, bugün kendisini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak yatırımlar yaptı. Bu yatırımların sürmesi ve terörle mücadelenin sürmesi için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. El ele verip güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı seçip, güçlü bir parlamento oluşturacağız" ifadelerini kullandı. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.06.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Hakan KahtalıAhmet çakırAk PartiMalatya
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