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AK Parti adayları kapı kapı geziyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti adayları kapı kapı geziyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

08 Haziran 2018 Cuma 10:48
AK Parti adayları kapı kapı geziyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, Şeyhbayram Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Çakır, 24 Haziran'ın güçlü Türkiye'nin başlangıcı olacağını ifade ederek, "Güçlü Türkiye'nin başlaması da milletimizin sahip çıkması; güçlü bir cumhurbaşkanı ve Parlamentonun oluşmasına bağlı. Bu hem genel hem de yerel hizmetler için böyle" dedi.

Çakır, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Malatya'nın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise Bakırcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret ederek, Ferhadiye Mahallesi'nde ortak mahalle toplantısına katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan da seçim çalışmaları kapsamında Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ziyarette bulundu. 

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MalatyaSeçimZiyaretAk PartiAdaylar
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