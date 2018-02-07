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AĞBABA’DAN SARIBAŞ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ilçe gezilerine devam ediyor. Ağbaba, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede tekrar CHP Hekimhan İlçe Başkanlığına seçilen Kadir Sarıbaş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AĞBABA’DAN SARIBAŞ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ilçe gezilerine devam ediyor. Ağbaba, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede tekrar CHP Hekimhan İlçe Başkanlığına seçilen Kadir Sarıbaş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 16:05
AĞBABA’DAN SARIBAŞ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kar yağdı bir yanda sevinirken insanlar, yüksek rakımlı yerlerde ağaçların kırılmasıyla bir üzüntü yaşıyorlar. Şu an net bir hasar tespiti yok ama bazı yerlerde yüzde 40 yüzde 50 hasarlar olduğunu söylüyorlar. İnşallah bu kadar çıkmaz tabi ki bununla ilgili bir mağduriyet yaşanacak.” dedi. CHP Hekimhan İlçe Başkanlığına seçilen Kadir Sarıbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, ilçenin her zaman kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ve Malatya’nın gündeminin yoğun olduğunu kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:
“Kar yağdı, bir yanda sevinirken insanlar, yüksek rakımlı yerlerde ağaçların kırılmasıyla bir üzüntü yaşıyorlar. Şu an net bir hasar tespiti yok ama bazı yerlerde yüzde 40 yüzde 50 hasarlar olduğunu söylüyorlar. İnşallah bu kadar çıkmaz tabi ki bununla ilgili bir mağduriyet yaşanacak. Afet yasasında olmadığı için bütün mal varlığının yüzde 40’ını kaybedersen afet yasasına giriyor. Biz de bununla ilgili bir kanun teklifi vereceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Hekimhan çok ciddi bir problem yaşadı. Bir deprem yaşadık. Biz de o dönem sahip çıkmaya çalıştık. Yanınızda olmaya çalıştık.”(busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 07.02.2018 16:34
Anahtar Kelimeler:
CHP Hekimhan İlçe Başkanlığına Seçilen Kadir SarıbaşHekimhanCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
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