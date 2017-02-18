18 Şubat 2017 Cumartesi

Ağbaba, YÖK’ün kararını eleştirdi

YÖK’ün 15 Temmuz şehit ailelerine üniversite hakkı tanıyıp, diğer sivil şehitlerin ailelerine bu hakkı vermemesini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hükümete, “Ayrıştırıcı anlayışı bari şehit aileleri arasında sonlandırın” çağrısı yaptı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:26
Ağbaba, YÖK’ün kararını eleştirdi

  Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç çarşamba günü yaptığı açıklama ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit düşen kolluk kuvvetlerinin ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen sivil vatandaşların eş ve çocuklarının talepleri halinde diledikleri üniversitede özel öğrenci statüsünde öğrenim görebilmesine imkan sağlayacak bir karar aldıklarını açıklamıştır. Ancak bu imkan, terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden ve sivil şehit sayılan tüm vatandaşlarımızın ailelerine tanınmamıştır” ifadelerini kullandı.

“İNSANİYETE SIĞMIYOR”
  “AKP Hükümetinin ve YÖK’ün şehitler arasında ayrım yapan bu kararını kabul etmek mümkün değildir” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Şehit yakınlarına kanunen bağlanan maaşlarda ve ödenen tazminatlarda bile ayrım yapan Hükümet, ısrarla bu ayrıştırıcı tavrını sürdürmektedir. Ülkeyi yöneten bir Hükümetin, vatandaşlar arasında ayrımcılık yaparak, terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden ve sivil şehit sayılan insanlarımıza yönelik farklı tutum takınması ne eşitliğe, ne hakkaniyete, ne de insaniyete sığmaktadır” dedi.(Bülten)

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