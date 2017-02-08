Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta basın açıklaması ile gündeme getirip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına soru önergesi verdiği Beydağı’nda TOKİ tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için yaptırılan 1+1 konutlarındaki sıkıntıları yerinde incelemek üzere konutların olduğu bölgeye gitti.

1 TORBA KÖMÜRÜMÜZ YOK

Beydağı TOKİ 1+1 konutları önünde bir araya gelen vatandaşlar adına konuşan Hanife Gürbüz, “Bir hafta on gündür kömürümüz yok. Küçük çocuklarımız var. Yaşlılar, hastalar var. Apartmanlar buz gibi. Kömür olmayınca elektrikli ısıtıcı kullanıyoruz. Bu kez de elektrik faturalarını ödeyemediğimiz için elektriklerimiz kesiliyor. Çok mağduruz. Maddi durumumuz iyi olsaydı buraya gelmezdik. Şu anda apartmanlarda 1 torba kömürümüz yok. Sıkıntılarımızı yetkililere ilettik. Yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin kanser hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Müzeyyen Aygün ise, “Evde soğuktan yorganların altında yaşıyoruz. Hastam olduğu için elektrikli ısıtıcı aldık. Ama bu kez de elektrik faturalarını ödeyemiyoruz. Bazı evlere 800-900 lira fatura geliyor” dedi.

VALİ TOPRAK’I ARAYIP SIKINTILARI İLETTİ

Sorunları dinleyen ve vatandaşların getirdiği yüksek bedelli elektrik faturalarını inceleyen Veli Ağbaba, “Kömür sorununuzu Malatya Valimize ileteceğim. Sizin mağduriyetinizin çözümü için çalışacağız. Bunun için buraya geldik. Sorunun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. Çözülmemesi durumunda yine bilgimiz olsun. Güvenlik sorununu da emniyete ileteceğim” şeklinde konuştu. Ağbaba, daha sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı arayarak TOKİ sakinlerinin kaloriferlerinin yanmadığını, kömür ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, sorunun çözümü için yardım istedi.

HABER MERKEZİ