AĞBABA SÖZ VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Seçimin bir yarış olduğunu ama yarışın eşit şartlar altında gerçekleşmediğini belirten Ağbaba, “Bu seçimde Türkiye’nin en uç köyünden bir diğerine, en ücra yerlerine kadar ulaşan bir umudu birlikte ördük. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, örgütlerimiz, seçmenlerimiz ve bu ülkede aydınlıktan yana olan tüm yurttaşlarımızla, bir ay gibi kısa bir sürede, bütün baskılara rağmen, üstün bir çabayla çalıştık. Bu seçim, başından sonuna kadar her türlü haksızlığın yapıldığı, OHAL şartları altında, devlet olanaklarının iktidar partisi tarafından hunharca kullanıldığı, medyanın çok kanallı tek sesli yayın yaptığı bir süreç olarak tarihte yerini aldı. Bir tarafta hepimizin parasıyla kendi kampanyalarını yürütenler varken, bizler kendi imkanlarımızla, dostlarımızın desteğiyle bu süreci yürüttük. Elbette verdiğimiz mücadelenin karşılığının bu olmasını istemezdik. Çok daha başarılı bir sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

CESARETLE YÜRÜME KARARLILIĞI

“Türkiye öyle bir umutla dolmuştur ki, kaybetmek bizde bir yenilgi hissi değil, daha bir şevkle, heyecan ve cesaretle yürüme kararlılığı veriyor” diyen Veli Ağbaba, “ Umut öyle bir dalgadır ki, önünde hiç bir set, hiç bir baraj, hiç bir önyargı duramaz. Bugün memlekete yayılan bir umut vardır. Mutlaka kazanacağız. Biz şahsi menfaatler peşinde olan insanlar değiliz. Biz memleket sevdalısı insanlarız. Ümitsiz değiliz, çünkü başarmak zorundayız. Ülkemiz için başarmak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için kazanmak zorundayız. Ve inanıyoruz başaracağız” sözlerine yer verdi.

“NEREDE HAKSIZLIK, NEREDE MAZUM VARSA ORADA OLDUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Beni bir kez daha sesleri ve solukları olmam için milletvekili olarak seçen, bana güvenen, arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bugüne kadar olduğu gibi, bana oy versin, vermesin, tüm Malatyalıların Ankara’da haklarını aramaya, hukuklarını korumaya devam edeceğim. Yedi yıl boyunca bana oy verenlere mahcup olmamak için hem Malatya’da hem de Türkiye’nin dört bir yanında, nerede bir haksızlık varsa, nerede bir mazlum varsa orada oldum, olmayı da sürdüreceğim. Malatya’nın seçtiği Türkiye’nin milletvekili olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

“Önümüzdeki dönem, Malatya için, Türkiye için kimin çalıştığını, kimin faydalı olduğunu gösterecektir” diyen Ağbaba, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Ben ve milletvekili adayı arkadaşlarım gece demeden gündüz demeden, durmadan yorulmadan çalıştık. Üç otobüs, yirminin üzerinde ses düzenli araç, kentin dört bir yanındaki afişler ve panolarla, Malatya’nın en görünür partisi olduk. İktidar partisi adayları fotoğraflarını asmaya çekinirken, biz Malatya’nın dört bir yanındaydık. Bu çalışmaların karşılığını da Malatya’da oyumuzu artırarak aldık. Ama asla yeterli görmüyoruz. Daha da çok çalışacak, hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi kazanacağız. Kendi adıma bana inanan, güvenen, desteğini veren tüm Malatyalılara layık olmak için önceden olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümle çalışacağım. Partimize ve bize gönül veren, destek veren herkes bilmeli ki, bugün bir son değildir. Yılgınlığa, umutsuzluğa yer yok. Unutmamalı ki şairin dediği gibi ‘.. bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.’ Bu seçim sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm örgütümüze, büyük emek harcayan milletvekili aday arkadaşlarıma, gece gündüz yanımda olan çalışma arkadaşlarıma, hiç bir beklentisi olmadan her daim benimle olan arkadaşlarıma, ismini bilmediğim ama yüreği Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi ile çarpanlara, özellikle umudumuzu yükselten kadın ve gençlere, Malatya’da uzattığımız eli havada bırakmayan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyduklarında yanlarında olduğum, ama seçim döneminde selamlarını esirgeyenlere de canları sağ olsun diyorum. Tüm Malatyalılara umudu daha da büyütmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmanın sözünü veriyorum.”

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