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AĞBABA NET KONUŞTU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2019 seçimlerinde CHP olarak yüzde 60’ı hedeflediklerini söyledi.

AĞBABA NET KONUŞTU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2019 seçimlerinde CHP olarak yüzde 60’ı hedeflediklerini söyledi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 12:08
AĞBABA NET KONUŞTU!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme dair bazı yorumlarda bulundu.Taşerona kadro verilmesi, çiftçiye mazot desteği gibi konuların CHP sayesinde olduğunu ifade eden Ağbaba, dünyada muhalefet olarak söylediğini yaptırabilen tek parti olduklarını ifade etti.

ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKACAKSIN!

Ağbaba, mazottaki verginin kaldırılması gerektiğini ifade ederek “millilik” konusunda değindi. “Millilik kendi üreticini desteklemekle olur” diyen Milletvekili Ağbaba, “Çiftçine sahip çıkacaksın. Şekeri özelleştirmeyeceksin. Adıyamanlı tütün üreticisinin önünü kesmeyeceksin” ifadelerine yer verdi.

2019 seçimlerine ilişkin konuşan Veli Ağbaba, “2019 seçimlerinde kendi siyasi çıkarımız için intibak yapmayacağız; Türkiye’nin geleceği için intibak yapacağız. 2019 seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde 60’a çalışıyoruz. Malatya’da ise belediye sayımızı artıracağız” sözlerini kaydetti.busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:46
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