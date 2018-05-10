Ağbaba, “Mevzuat değişiyor, engellilerin sorunları değişmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hayatın her alanında engellilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, engellilere ayrılan kadroların kamu kurumlarında bile uygulanmadığını belirten Ağbaba, “2002 yılından bu yana engelliler ile ilgili mevzuatta sürekli değişiklik yapılıyor. Ancak engellilerin yaşamları mevzuatlardaki gibi değişmiyor” şeklinde konuştu.

ENGELİLLERİN SORUNLARI KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sadece 3 Aralık’ta, 10 Mayıs’ta hatırlanan engelliler diğer zamanlarda unutulduğunu ve yaşamın her alanında görmezden gelindiğini kaydeden Ağbaba, “Engellilerin sorunları kalıcı çözüm bekliyor. Engellilere yönelik bu politikaların oluşturulması noktasında mutlaka, STK'lar, dernekler, vakıflar ve bağımsız kuruluşlardan oluşan bir kurul oluşturulmalı, sorun yaşayan engellilerin temsilcilerinin görüşleri alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİMİZ DEFALARCA REDDEDİLDİ

Ağbaba engellilerin sorunlarının araştırılması, insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması için bugüne kadar çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdiğini, engelli öğretmenlere kadro verilmemesini, engelli memurların göreve başlatılmamasını, engelli tutukluların insanlık dışı hayatlarını, engelli avukatların yaşadıkları ızdıraplarını, engelli öğrencilerin 3. katta sınava sokulduklarını, yanlarına özel eğitim almamış kişilerin görevlendirildiğini konuşmalarında ve önergelerde dile getirdiğini belirtti.

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