AĞBABA HÜKÜMETE GÖNDERME YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 10 Ekim olayının gerçekleştiği Ankara Gar meydanına, Barış Meydanı adının verilmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için verilen önerge AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“DİYARBAKIR MİTİNGİNE ATILAN BOMBA, İŞARET FİŞEĞİYDİ”

Önerge üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Ekim 2015'te Türkiye tarihinin en büyük olayının Ankara'nın göbeğinde gerçekleştiğini savunarak, “Katliam adım adım geldi, herkes görüp izledi. Aynen Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde anlattığı cinayetin hikâyesine benziyordu. Herkes gördü ama maalesef müdahale edilmedi. 5 Haziran’da Diyarbakır mitinginde atılan bomba, ardından 20 Temmuz'da Suruç'ta patlayan canlı bomba, 10 Ekim'de yapılacak katliamın aslında işaret fişeği gibiydi. Sadece 10 Ekim mi? Hayır tabii ki. Atatürk Havalimanı'ndaki yapılan alçakça saldırının, Reina saldırısının, Şanlıurfa'daki düğünde patlayan bombaların habercisi aslında bu atılan bombalardı” ifadelerine yer verdi.

“ANKARA, İSTANBUL NASIL BAĞDAT’A, KABİL’E BENZEDİ?”

“Peki, Türkiye nasıl geldi bu noktaya? Ankara, İstanbul neden Bağdat'a, Kabil'e benzedi?” diye soran Ağbaba, "Suriye politikanız yanlış, Türkiye'yi ateşe atıyorsunuz. Türkiye sınırı yol geçen hanına döndü maalesef, dünyadaki eli kanlı teröristler Türkiye sınırından geçerek Suriye'ye gitti. Hükûmet bu gruplara her türlü desteği, şefkati verdi. Sadece Suriye rejimine düşman olduğu için terör gruplarına hem sınırlarımız açıldı hem de Türkiye'nin birçok ilinden bu örgüte eleman kazandırıldı ve bunların sonunda ismi bilinen eli kanlı katiller özel arabalarıyla mola vererek, çay içerek geldiler, Türkiye'nin göbeğinde 10 Ekim’de katliam gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

“FETÖ DEVLETE SIZMADI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmasının sonunda kendisinden önceki konuşmacıların CHP’ye yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Tarihimizde ilk kez AKP döneminde Türk bayrağı, Azeri bayrağı yasaklandı. Bursa'da Türkiye-Ermenistan maçında Türk bayrağını, Azerbaycan bayrağını yasaklayan sizsiniz. PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim'i Ankara'nın devlet koridorlarında ağırlayan, özel uçakla getirip götüren de sizsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne, ne Fethullahçı ne de terör damgası yapışamaz. Bilin ki FETÖ varsa sizin sayenizde. FETÖ devlete falan sızmamıştır, AKP tarafından devlete yerleştirilmiştir. 249 şehidin sorumlusu da sizsiniz” ifadelerini kullandı. (Bülten)