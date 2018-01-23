AĞBABA'DAN KİRAZ'A "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Ziyarette konuşan Ağbaba, güven tazeleyen Enver Kiraz'a hayırlı olsun dileyerek, "Geçtiğimiz aylar içerisinde tüm Türkiye'deki kongrelerimizi tamamladık. Malatya’da da hem ilçe hem de il örgütlerinin seçimi yapılarak yönetimleri tekrar belirlendi. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki dönem hep birlikte Malatya’nın kaderini değiştirecek çalışmalara imza atarız. Maalesef Malatya’nın bütün sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi gündeme getiriyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’nın dertleriyle dertlenip Malatya’nın dertlerini gündeme taşıyor. Malatya ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Belki birileri bizim konuşmalarımızdan rahatsız oluyor ama bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğimizi de söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Örgütümüze her kademede, her noktada önemli katkılarını sunan, desteklerini sunan ve Malatya’da yaptığı çalışmalarla göz dolduran bir çalışma yürütüyor. Ben bu konuda çalışmaları için teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda da Türkiye genelinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak önemli hizmetler veriyor. Biz 3-4 Şubat’ta büyük kurultayımızı gerçekleştiriyor. Biz burada Kurultay delegelerimizle de toplantı gerçekleştiriyoruz. 2019’a giden bu yolda hem referandumda hem de adalet yürüyüşünde Türkiye’nin birleştirici rolünü üstlenmiş olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine inanıyoruz, güveniyoruz. Onun liderliğinde 2019’u kucaklamak istiyoruz. Ama aynı zamanda şu anda Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Milletvekilimizin Malatya’da olması elbette önemli. Malatyalı olmasının yanı sıra gösterdiği performans daha iyi noktaları hak ettiği noktasında düşüncelerimiz var. Onun da gerçekleşmesi noktasında elimizden gelen gayreti ve desteği Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya da bu kurultayda sunacağız” diye konuştu.

