“AĞBABA, ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ALDI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Olağan Genel Kurultay’ını değerlendirdi. İl binasında dün yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kiraz, hafta sonu büyük kurultaylarını Ankara’da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

HERKES ŞAHİT OLDU

Kurultaylarını bir demokrasi şöleni içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Kiraz, “Kim ne derse desin, kim ne derse desin altını kalın çizgilerle söylememiz gereken bir şey var. Kurultayımızda bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik.Bu cümlemizin ne demek olduğunu elbette bazıları anlamayabilir. Çünkü ilçe kongresinde bile iki aday çıktı diye kongreyi iptal edenler, elbette ki bu demokrasi şölenini de anlayamazlar. Liderlerin iki dudağı arasında siyaset hayatı olanlar elbetteki ne demek istediğimizi anlayamazlar. Yine seçildikleri koltuklardan ağlayarak istifa edenler de elbette ki ne demek istediğimizi anlayamazlar. Kurultayımızda özellikle her üyenin özgürce divana dilekçesini vererek istediği yarışa katılabildiği, yine kendini tanıtma fırsatı bulduğu görüldü ve kurultaya giren arkadaşlarımızın da hepsi şahit oldu” ifadelerini kullandı.

HEYECANLI BİR KURULTAY GERÇEKLEŞTİRDİK

Birçok ilde ve ilçede yarışlı, demokratik kongreler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kiraz, “Stantların kurulduğu, broşürlerin özgürce dağıtıldığı,konuşmacıların özgürce her türlü eleştiriyi her türlü düşüncelerini ifade ettiği çok coşkulu ve heyecanlı bir kurultay gerçekleştirdik. Bu nedenlerle bir demokrasiden bahsediyorlar. Bugün hiçbir partide olmayan bütün partilere örnek olabilecek bir demokrasi kültürünü, bir demokrasi anlayışını kendi içimizde yaşatma kararlılığımızı Bu kurultaylarda, bu kongrelerde sürdürdüğümüzü herkese çok açık gösterdik. Birçok ilimizde ve ilçelerimizde yarışlı demokratik kongreler gerçekleştirdikve kurultayımızla gündeme getirdik. Kurultayda bir araya gelmeyenlerin gönlü de oradaydı. Adalet yürüyüşüne dünya siyasi tarihine adını yazdıran dünyanın en dürüst lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olarak seçildi ve bu da 2019'a giderken emin adımlarla yol aldığımızın, 2019’ukucaklayacağımızın göstergesi olmuştur” diye konuştu.

YOLLARI AÇIK OLSUN DİYORUZ

Başkan Kiraz, “Bu kurultayda en yüksek oyu alan kişilerden birisi de Veli Ağbaba oldu ve Parti Meclisine girdi. Ortaya koyduğu performansın, çalışmalarının karşılığını aldı diye değerlendiriyoruz. Kadrosu heyecanlı ve 2019 seçimlerinde oy isteyebilecek önemli kadro o kurultayda göreve getirildi. Arkadaşlar bir arada her kademede seçilen öncelikle bütün parti yöneticilerimize yürekten başarılar diliyoruz, yürekten kutluyoruz her birine ayrı ayrı bu çıktıkları yolda da yolları açık olsun diyoruz. Kurultay delegeleri bu desteği, bu birlikteliği Malatya'da oluşturdukları için ayrıca teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

DAHA FAZLA SAHİP ÇIKACAĞIZ

“En yüksek karar organı olan kurultayımız kararını vermiştir” diyen Kiraz, şunları kaydetti:

“Bu hastalıklı anlayışa da bundan sonraki süreçte asla izin vermeyeceğiz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çok zor bir dönemde çok zor bir süreçten ilçe, il ve genel merkez yöneticiniz olarak önemli bir sorumluluğu istediğimizi farkındayım. Sonuç bildirgesinde olduğu gibi hedefleri doğrultusunda bundan sonraki süreçte de cesarete mücadele edeceğiz, devam edeceğiz. Bunlara çözüm önerilerini sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine layık olup, daha fazla sahip çıkacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlama noktasında önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu adımları bir an önce hep birlikte atacağız. Çünkü yurtta barış dünyada barış anlayışı olacak ve bu doğrultuda komşularla ilişkilerimizin gelişmesi noktasında uygulayacağız. Yoksullukla mücadele, kısaca sorunların çözümü için de mücadele ortaya koyacağız.”busabahmalatya.com