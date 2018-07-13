Ağbaba, bakana soru önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, “Aralarında Mevlit Aslanoğlu, Münir Doğan Ölmeztoprak gibi siyasetçilerin, çok sayıda işadamının ve Malatya’da görev yapan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin yarısına yakınının mezun olduğu okul olarak bilinen Malatya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapatılıyor. 1945-1946 öğretim yıllında eğitime başlayan, Malatya’nın en eski okullarından biri olan ve 1953 yılında bugünkü binasına taşınan Malatya Ticaret Lisesi’nin kapatılarak Milli Eğitim Müdürlüğü Binası yapılacağı, İl Milli Eğitim Müdürünün makam odası ve idari işlerin okul binasına taşınacağı, okulda halen mevcut bulunan Muhasebe bölümünün Kölük Anadolu Ticaret Lisesi’ne, Büro Yönetimi bölümünün ise Sümer Mesleki ve Teknik Lisesi’ne kaydırılacağı belirtiliyor.Geçtiğimiz yıllarda okulun bir bölümü Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bazı birimleri tarafından kullanılmaya başlanmış, okul aile birliği, aileler ve öğrenciler resmi başvurular yaparak milli eğitim müdürlüğü birimlerinin okullarından ayrılmasını istemişlerdi. Gelinen noktada okuldan ayrılan MEM değil öğrenciler oldu” sözlerini kaydetti.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “AKP bir taraftan meslek liselerine ve mesleki eğitime büyük önem verdiğini söylerken diğer taraftan Malatya’nın en önemli mesleki eğitim kurumlarından birini kapatıyor olması büyük bir çelişkidir. Malatya Ticaret Lisesi’nin bölüm sayısının artırılmasını,öğrencilere nitelikli eğitim verilmesini beklerken, öğrencileri başka okullara göndermek işin kolayına kaçmaktır, mesleki eğitime vurulan darbedir” diye konuştu.

YENİ BAKANA SORU ÖNERGESİ

Ağbaba, konuyla ilgili yeni Milli Eğitim Bakanı Prof Dr Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Malatya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapatılacağı ile ilgili karar ne zaman alınmıştır? Malatya ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü için başka bir bina bulunamamış mıdır ki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin binasına el konulmak istenmektedir? Okulun büro yönetimi bölümü öğrencileri Malatya Sümer Lisesi’nde eğitimine devam edecektir. Okullardan biri ile diğeri arasında en az 5 km mesafe vardır. Okulun ara sınıfındaki öğrencilerin yaşayacağı mağduriyet düşünülmekte midir? Malatya’nın en eski eğitim-öğretim kurumlarından biri olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başka bir yere nakli yerine kapatılmasının gerekçesi nedir?” (Bülten) (busabahmalatya.com )